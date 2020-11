Kelendő a virtuális jegy

Az eSzínház virtuális nézőterére már a járványügyi korlátozások bevezetése előtt is több mint tízezer jegyet értékesítettek két hónap alatt.

A színházak bezárása tovább növelte a keresletet az ország első hazai fejlesztésű, a szakma aktív bevonásával lét­rejött elő­adó-művé­szeti streaming­platformja iránt. Az eSzínház vezetője, Légrádi Gergely a Világgazdaságnak elmondta: a szeptemberi piacra lépést gyorsítva készítették elő, miután

a másfél éve indult fejlesztést a járvány minden korábbinál időszerűbbé tette.

Bár az eSzínházat az Alapítvány a Színházakért nonprofit szervezet működteti, az elsődleges cél nem a pandémia miatti kárenyhítés volt, vagyis nem a színházak túlélését segítő bevételszerzés, hanem a közönségépítés és a színházi előadások rögzítése. Más kérdés, hogy ma már az eSzínházon keresztül értékelhető mennyiségű bevételhez juthatnak a színházak.

Miután kormányrendeletben engedélyezték a színészek és a színházi személyzet, valamint az online közvetítéshez szükséges szakmai stáb munkavégzését a kijárási korlátozások ideje alatt, az eSzínház előtt páratlan lehetőség nyílt meg. Légrádi Gergely szerint

az eSzínház maradt majdnem az egyetlen platform, amelyen keresztül megfelelő minőségben el tudják juttatni a nézőkhöz

mind a rögzített, mind az élő előadásokat. A jelen idejű streaming nem visszatekerhető, minden akkor és ott történik, a néző pedig lényegében a színpadról láthatja az előadást, miközben van olyan közvetítés, amikor a néző interaktív módon maga váltogathat két különböző kameraállás között, mint egy adásrendező.

A full HD felbontásban közvetített előadások részleteinek finomhangolását a színházakkal együtt végezte el az eSzínház csapata, így olyan szolgáltatás jöhetett létre, amely a film eszköztárával új minőségben képes átadni a színház élményét csetszobával, online közönségtalálkozókkal és folyamatosan tovább bővülő, modern kellékekkel.

A több mint tízmillió forintos beruházással kifejlesztett integrált rendszer streamingplatformot használ, miközben a színházak vagy kiépítették a felvételhez szükséges technikát, vagy bérlik. A virtuális nézőtér megnyitásával a színházak eddig nehezen elért réteget képesek megszólítani, ezért a pandémia után sem állnak le a streameléssel

– mondta Légrádi Gergely. Nonprofit szervezetről lévén szó, az eSzín­ház a jegyek értékesítéséből származó bevételből csak az üze­meltetéshez és a fejlesztéshez szükséges részt tartja meg, a többi a színházakat, az alkotókat illeti. A felajánlásokból létrejött színházi alapítvány szolgáltatása önfenntartó és önfejlesztő lehet.

Az egyik fő cél, hogy a magyarországi és határon túli előadásokat földrajzi korlátok nélkül el tudják juttatni minden érdeklődőhöz, akár angolul feliratozva is. Az eSzínház eddigi közvetítéseire 25-30 százalékban külföldön élő magyarok vásároltak jegyet, ami azt mutatja, hogy számottevő kereslet van a magyarországi és a határon túli magyar színházak előadásaira külföldön, de belföldön is, hiszen a virtuális nézőtéren bárhonnan bármelyik – például – vidéki színház előadására be lehet ülni.