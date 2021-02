A Semmelweis Egyetem a legjobb száz között a kardiológiában

Jelentősen javította korábbi pozícióit a Semmelweis Egyetem a US News Best Global Universities 2021-es világrangsorában. A legjobb helyezést idén is a kardiológia és kardiovaszkuláris rendszer szakterületi rangsorban érték el, amelyen tavalyhoz képest huszonöt helyet előrelépve már a világ 87. legjobb felsőoktatási intézményének számítanak. A gazdaság-újraindítási akciótervben a hazai egyetemek fejlesztésére szánt több mint 1500 milliárd forint újabb lendületet ad az élmezőnyhöz való felzárkózáshoz – írja az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közleményben.

A US News Best Global Universities világrangsor 80 ország közel 1500 intézményének teljesítményét méri össze döntő részben objektíven mérhető mutatók alapján.

A Semmelweis Egyetem (SE) nyolc szakterületi listán szerepel, helyezései a 87. és a 345. között mozognak.

A kardiológiai területen leginkább a nemzetközi együttműködések és idézettség húzzák fel az intézmény teljesítményét.

A magyar orvos- és egészségtudományi felsőoktatás az elmúlt években egyre jobban teljesít, egyre versenyképesebb diplomát ad, hazai és nemzetközi elismertsége folyamatosan nő

– mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

A koronavírus okozta világjárvány idején mindenhol felértékelődik az orvosi egyetemek szerepe, közreműködésük nélkülözhetetlen a betegek kezelésében, a lehetséges gyógymódok, terápiák kutatás-fejlesztésében. A magyar intézmények ebben a nehéz időszakban egészségügyi és innovációs területen is jól vizsgáznak, különösen igaz ez a Semmelweis Egyetemre, ebben vitathatatlan érdemei vannak Merkely Béla rektornak. A kormány azon dolgozik, hogy az évtized végére több hazai egyetem is állandó helyet vívjon ki magának Európa és a világ legjobbjai között – fejtette ki a miniszter.

Az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények az egészségügy szakmai utánpótlásán túl a fekvőbeteg szakellátás negyedéért felelnek, jelentős bázisai a nemzetközi szinten kiemelkedő hazai szakirányú kutatásnak is. A magyar egyetemek oktatási színvonalának növelésével, minőségi infrastruktúrájának felépítésével Magyarország regionális tudásközponttá válhat. A történelmi léptékű fejlesztési programnak köszönhetően világszínvonalú képzések egyre bővülő választéka válik elérhetővé a magyar fiatalok számára idehaza is.