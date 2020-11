Ismét bevezetik a digitális oktatást

A közoktatás rendszere az általános iskolák kivételével ismét átáll a digitális oktatásra – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Ha a parlament megszavazza a javaslatokat, akkor holnap elkezdődhet a távoktatás. Az elmúlt tanévben 1,8 millióan tanultak a köznevelés és a felsőoktatás különböző szintű képzésein a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. A 2019–2020-as tanévben 723,5 ezer tanuló járt általános iskolába, 496,5 ezer tanuló középfokú oktatásban részesült, a felsőoktatási intézményekben pedig 285 ezer hallgató volt.

Jelenleg 60 ezer hallgató lakik kollégiumban

– mondta a Világgazdaságnak Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtótitkára. Hozzátette, várják a részletes szabályokat, és abban reménykednek, hogy nem kell mindenkinek elhagynia a kollégiumot. A HÖOK korábban is javasolta – közel húszezer hallgató véleményét képviselve –, hogy a felsőoktatás teljesen álljon át a távoktatásra.

Szükséges volt a távoktatás bevezetése, és a 14 év feletti diákok képesek önállóan tanulni

– mondta lapunknak Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke. Ez egyrészt tehermentesíti a tömegközlekedést, másrészt egy nagy populációban csökkenthető a fertőzésveszély. Még sok kérdés nyitva maradt, például, hogy az őszi szóbeli emelt és középszintű érettségi vizsgák megtarthatók-e, és azt sem lehet tudni, hogy mi lesz a kollégiumban élő középiskolásokkal.

Az oktatási intézmények között vannak hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, és vannak olyan iskolák is, amelyek általános iskolák és gimnáziumok is egyben. Mi lesz az ott tanító pedagógusokkal, a diákok egyik felének digitálisan tartják azt órát, a másik felének személyesen? – kérdezte a szakszervezeti elnök. A PSZ szerint a most 12. évfolyamon tanulóknak elsősorban az érettségi tantárgyakra kellene fókuszálniuk a digitális oktatás keretében. Szabó Zsuzsa hozzátette: igazán örülnek annak, amit már augusztus óta szorgalmaztak, vagyis hogy elkezdik tesztelni a pedagógusokat. Ez Magyarországon 170 ezer tanárt érint.