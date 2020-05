Jól szerepelnek az online nyelvvizsgázók

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején az arra alkalmas vizsgaközpontok online módon is szervezhetnek nyelvvizsgát annak érdekében, hogy a rendkívüli körülmények között is biztosított legyen a nyelvvizsgázás lehetősége. Az első tapasztalatok szerint a folyamat zökkenőmentesen zajlik, a vizsgázók nemcsak felkészültek, hanem becsületesek is. A kötelező próbavizsga segít nekik a felkészülésben és a magabiztos vizsgázásban, az otthoni nyugodt és stresszmentes körülmények által a teljesítményük is érzékelhetően javul.

Április végén a kormány döntésének értelmében az előírt feltételeknek megfelelő nyelvvizsgaközpontok mindegyike megkapta az akkreditációt az online formában szervezhető nyelvvizsgáztatáshoz. Ennek köszönhetően a fiatalok az egészségügyi kockázatok növelése nélkül juthatnak többletpontokhoz a felsőoktatási felvételi eljárásban.

Magyarországon jelenleg négy vizsgaközpont rendelkezik engedéllyel online nyelvvizsgákhoz az Oktatási Hivatal Nyelvvizsga Akkreditációs Központjától.

A négyből három cég már lebonyolította az első online vizsgákat. Az eddigi tapasztalatok minden várakozást felülmúlóan pozitívak.

“Az elmúlt napokban több százan tettek online nyelvvizsgát az iTOLC-nál, az átlageredményük kifejezetten jónak mondható, ami arra utal, hogy felkészülten ülnek le a számítógépek elé. Az online vizsgák esetében az általunk biztosított két éles vizsgázási lehetőség és az azokat megelőző kötelező próbavizsga tovább növeli a vizsgázók magabiztosságát. Felmérésünk szerint a vizsgázók 91 százaléka a vizsgahelyi vizsgával szemben az online vizsgázást választaná” – mondta Egyed Bernadett, az iTOLC ügyvezetője, aki hozzátette: a vizsgaközpontok kiemelt figyelmet fordítanak a biztonság garantálására.

A számítógép segítségével olyan hétköznapi helyzeteket is szimulálni tud a nyelvvizsga, mint egy chat-es beszélgetéses vagy egy blogposzt megírása. Az eredményt gyorsan, egy hét múlva meg is tudják a vizsgázók.

A fiatal generációnak nem jelent problémát a szoftver otthoni települése, de természetesen kérdés esetén telefonon azonnal rendelkezésre állunk. Elmondhatatlanul jó érzés a vizsgázók és a szüleik visszajelzése, amit az ügyfélszolgálaton tapasztalunk

– fűzte hozzá Egyed Bernadett.

Beváltnak nevezte továbbá a kötelező próbavizsgát, amelynek segítségével a vizsgázók megismerik a rendszert és tudják, hogy élesben mire számíthatnak. Szintén ezt igazolják a vizsgák sikerességei is. Hozzátette, a két vizsgaalkalom lehetőségével az első online vizsgák után a vizsgázók átlagosan harmada él.