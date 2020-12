Már lehet jelentkezni a jövő évi képzésekre

„Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás, mától lehet jelentkezni a 2021 szeptemberében induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre” – jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese elmondta: a hiteles és pontos információkért a felvi.hu oldalra érdemes ellátogatnia mindenkinek, aki szeretne továbbtanulni.

Schanda Tamás kifejtette: ebben az évben a koronavírus-járvány az egyetemeket, főiskolákat is különösen nehéz kihívások elé állította, de az intézmények polgárai és vezetői jelesre vizsgáztak.

A vírus pont a felsőoktatásban ütötte fel először a fejét, ezért hamar lépnünk kellett, és korlátozásokat vezettünk be. Az egyetemek, főiskolák rendkívül jól reagáltak erre a helyzetre, gyakorlatilag azonnal megoldották a javarészt online oktatásra való átállást és az adminisztratív ügyek biztonságos végrehajtását is

– fejtette ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. Külön felhívta a figyelmet arra, hogy a hallgatók egy része a járvány elleni küzdelemből is kivette, illetve kiveszi a részét.

„Köszönet illeti azokat a fiatalokat, akik felelősen és bátran segítették és segítik a tesztelést” – mondta.

A most induló – és alapvetően már elektronikusan zajló – felvételi eljárással kapcsolatban arról beszélt, hogy a folyamat átlátható, a diákok egyszerűen és könnyen adhatják be a jelentkezésüket.

A miniszterhelyettes azt is elmondta, hogy a szakképzésről szóló új törvény létrehozta az okleveles technikusi képzést, így a felvételi eljárás kiegészült az erre vonatkozó szabályokkal is. Az új technikusképzésben a szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának felel meg, de a jeles vagy jó eredményű szakmai vizsga is a felvételi pontszámítás alapjául szolgálhat a szakirányú továbbtanulás esetében.

Schanda Tamás a plusz pontszámokról is beszélt.

Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egyre több értékes szakmai- és tanulmányi versenyen mérettetik meg magukat a diákok. Az ezeken elért eredményeket többletpontokkal jutalmazzák a felvételi eljárás során. A Nemzetközi Diákolimpián elért helyezések például 100, a Visegrádi Négyek Közgazdasági Diákolimpiáján elértek 30, az Országos Haditorna Versenyen elért helyezések pedig 15 pontot érnek

– sorolta a lehetőségeket a miniszterhelyettes, hozzátéve, hogy a cél az, hogy a pontszámítások kedvező változása ösztönözze a tehetséges fiatalok tudományos és szakmai elkötelezettségét, egyben hozzájáruljon a magyar felsőoktatás hosszú távú versenyképességéhez.

„Azt szeretnénk, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek. Ehhez a felsőoktatásban és a szakképzésben is olyan tudás megszerzésének a lehetőségét kell biztosítani nekik, amely nemzetközi összevetésben is korszerű, és amellyel megállják a helyüket a munkaerőpiacon. Ez a személyes sikerükön, boldogulásukon túl a teljes magyar társadalom gazdasági erejének megerősítéséhez és növeléséhez hozzájárul” – fejtette ki Schanda Tamás.