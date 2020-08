„Csak a holttestemen át lehet új választást tartani”

– jelentette ki egy fehéroroszországi traktorgyárban Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hétfőn a tut.by fehérorosz hírportál tudósítása szerint.

Hétfőn a fehérorosz ellenzék felhívására számtalan üzemben és az állami televízió épülete előtt kezdődött tiltakozás a vitatott elnökválasztási eredmény, Lukasenka újraválasztása ellen.

A tiltakozók az ellenzék által használt, 1995 előtti fehér és piros fehérorosz zászlót lengetve gyűltek össze egy nehézjárműveket előállító üzem előtt, ahova hétfőn helikopteren megérkezett a fehérorosz államfő.

Lukasenka itt elmondott beszédében közölte, hogy

hajlandó megosztani a hatalmat és megváltoztatni az alkotmányt, de nem a tiltakozások nyomására.

A Belta állami hírügynökség jelentése szerint az elnök elmondta, hogy már zajlik az alaptörvény módosításával kapcsolatos munka, amelynek révén megváltozhat a hatalmi jogkörök elosztása.

Lukasenka ugyanakkor megerősítette, hogy az ellenzék és az országszerte tiltakozó tömegek követelése ellenére nem fogják megismételni az augusztus 9-én tartott elnökválasztást.

– szögezte le az országot 26 éve irányító egykori téeszelnök.

A minszki traktor-, illetve autógyár többezer dolgozója is tiltakozott a kialakult helyzet miatt – közölték hétfőn az üzem munkásai az AFP francia hírügynökséggel.

Hétfőn a szomszédos Litvánia külügyminisztere, Linas Linkevicius újságíróknak nyilatkozva annak a véleményének adott hangot, hogy Oroszország esetleges katonai segítsége Fehéroroszország megszállását jelentené, amivel lerombolnák az ország függetlenségének maradékát is.

Kifejtette, nincs ok arra, hogy Oroszország katonai támogatást nyújtson, erre nincs jogi alap sem. Úgy vélekedett, Oroszország ezzel azt kockáztatná, hogy szembekerül a fehérorosz néppel. Moszkvának rá kell ébrednie arra, hogy a beavatkozás nem lenne igazolható sem jogilag, sem morálisan, sem politikailag – tette hozzá.

Korábban a Kreml sajtószolgálata arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta Lukasenkának, Moszkva szükség esetén a két ország kollektív katonai együttműködési megállapodása alapján kész segítséget nyújtani Fehéroroszországnak.

Frank-Walter Steinmeier német államfő hétfő délelőtt a fehérorosz hadsereghez intézett felszólítást, és leszögezte: óva inti a fehérorosz katonaságot attól, hogy erőszakot alkalmazzon a saját népe ellen. A német elnök azt mondta, csodálja a fehérorosz tüntetők bátorságát, felszólította Lukasenkát, hogy kezdjen párbeszédet az ellenzékkel, és kifejezésre juttatta, hogy szerint a fehéroroszok támogatást és szolidaritást érdemelnek.

Mindeközben a Financial Times tudosítója, Max Seddon, a Financial közzétett a Twitteren egy rövid videót, amely a fehérorosz állami televízió – nem létező – adását mutatja.

Belarus’s state TV is on strike today. Lukashenko’s support keeps dwindling by the day pic.twitter.com/EbPb9oegJ7

— max seddon (@maxseddon) August 17, 2020