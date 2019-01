Trump durván megfenyegetett egy egész országot

Donald Trump amerikai elnök gazdasága tönkretételével fenyegette meg Törökországot egy Twitter-bejegyzésben vasárnap este, ha a török hadsereg kurdokat támadna Szíriában az amerikai katonák kivonása közben.

Az elnök ugyanakkor a kurdokat is intette: „ne provokálják Törökországot”.

A mikroblog-bejegyzésben Donald Trump azt írta:

Egy következő Twitter-bejegyzésben az elnök megjegyezte: az amerikai katonák régóta esedékes kivonása közben is harcolni fognak az Iszlám Állam ellen, több irányból támadva a terroristák hadállásait.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019. január 13.