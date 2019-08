A szerencsejáték az elit sportolókat is megmérgezte

Nagy-Britannia legnagyobb ligái aggodalmukat fejezték ki, hogy sportolóik körében rohamosan nő a szerencsejáték-függőség. Azonban egyáltalán nem új keletű jelenségről van szó.

Számos játékszövetség a szerencsejátékok kóros elterjedését vélte felfedezni az egyes sportágakban: ez a fajta mentális egészségügyi probléma Nagy-Britanniában leginkább a profi krikettesekre igaz, a játékosoknak mintegy 42 százaléka játékfüggő. A The Independent az angol profi labdarúgók (PFA), krikettesek (PCA), illetve rögbisek szervezetével (RPA) készített interjút a szerencsejáték elterjedésének okairól.

Jelenleg a szerencsejáték a legnagyobb mentális egészségügyi probléma

– mondta Michael Bennett, a PFA vezetője a brit lapnak. A profi labdarúgók vezetője szerint ennek az addikciónak nagyon könnyen rabjává válhat a sportoló bármilyen felületen, ha az már elmúlt tizennyolc éves. Hozzátette, a profi sportolóknál az edzést és pihenést követően egyszerűen nincs értelmes alternatíva az időtöltésre, legtöbbjüknek az a kézzelfogható kikapcsolódás, ha az okos eszközökön keresztül fogadásokat kötnek.

És vannak azok a játékosok, akiknek erre van pénzük. Nem probléma számunkra, ha veszítenek, mert tisztességes összegeket keresnek. De ha elvesztik a pénzt, utána már üldözni kezdik, hogy újra megkeressék, ami már problémát jelent.

– tette hozzá.

A The Sporting Mind vizsgálat részeként a The Independent újságírói számos jelenlegi és egykori sportoló történetével megimserkedhettek, több hivatásos játékos életéről pedig kiderült, hogy a szerencsejáték-függőség nehezítette meg a karrierjüket. A cikk szerint egy egykori 22 éves futballista mintegy tizenegyezer fontos büntetést kapott egy selejtezőről való hiányzás miatt, azonban az összeg nem hatotta meg, mivel az számára ugyanolyanan virtuális összeg volt, mint amivel a szabadidejében is játszott. Egy másik esetben az egyik Premier League labdarúgója, aki nemrégiben vonult vissza a sportolásból, hetente több mint huszonnégyezer fontot keresett, azonban a szerencsejáték-függősége miatt arra kényszerült, hogy a barátai kanapéján töltse az éjszakákat.

A lap szerint az online fogadási cégek még arra is figyelnek, hogy

a profi labdarúgók számára az ügynökeiken keresztül kedvező hitelkonstrukciókat kapjanak azért, hogy a sportolók hosszú távon is fogadjanak az oldalaikon.

„Emlékszem, hogy a régi ügynökségemet egy privát fogadó cég kereste meg” – nyilatkozta az egyik ügynök. Elmondta, a fogadásokra több tízezer fontos összegek költöttek el a sportolók, ezért a cégek először kölcsönöket is adtak, hogy magukhoz édesgessék a játékosokat. „Ez egy ilyen fajta cucc…Mérgező. Nagyon felelőtlen – tette hozzá. A Warrington Wolves nevű rögbicsapat egyik játékosának például különösen súlyos függősége volt: mintegy nyolcezer fontot hívott le a rögbiszövetségtől. Miután kezdetben tagadta, hogy megkapta a pénzt, később beismerte, hogy az összeset egy hétvége alatt egy helyi kaszinóban eljátszotta.

A The Independent számára bemutatott számadatokból az derül ki, hogy a szigetországban a krikettjátékosok leginkább érintettek a szerencsejáték-függőségben. Egy legutóbbi felmérés szerint a krikettjátékosok 76 százaléka érzi úgy, hogy a sportágban kifejezetten nagy problémát jelent ez a függőség, 78 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy túl sok időt töltenek el fogadásokra.

„Nagy kihívás minden sporttág számára a szerencsejáték-függőség. De egyértelmű, hogy a sportolók függősége 16 éves kor környékén alakul ki, mivel ebben az időszakban nagyon könnyen hozzáférhetnek a szerencsejátékokhoz” – mondta Ian Thomas, a PCA egyik vezetője. Az EPIC nevű intézet kutatása szerint a szerencsejátékkal kapcsolatos függőség a sportolók körében „ötször nagyobb valószínűséggel” alakulnak ki, mint más csoportok esetében.