Babosék megvédték címüket a Roland Garroson

Babos Tímea és Kristina Mladenovic nyerte a Roland Garros női párosversenyét, miután a döntőben 6:3, 7:5-re legyőzték a chilei, amerikai Alexa Guarachi, Desirae Krawczyk kettőst – olvasható az Origo Sport oldalán.

Ez a 27 éves magyar teniszező negyedik Grand Slam-győzelme párosban.

Alexa Guarachi bizonytalanságainak köszönhetően már a mérkőzés elején sikerült brékkel kezdenie a magyar, francia kettősnek. Azonban az előnyt nem sikerült megerősíteni, Mladenovic is gyengén szervált, így azonnal elveszítette adogatását, 2:2-re módosítva a rendkívül ideges első szett elején az állást.

Az ellenfél utoljára 3:2-nél tudott vezetni a játszmában, ezután Babos és partnere is magabiztosan szerváltak, és újra el tudták venni a chilei, amerikai páros adogatójátékát.

5:2 után egy gémet még tudott nyerni az ellenfél, de egyenlíteni már nem tudott.

A magyar teniszező két ászt is ütve, bréklabdát hárítva hozta a szerváját, amivel 6:3-ra megnyerték az első szettet.

A második játszma elején is látszódott, hogy Baboséknak volt már nehezebb dolguk ezen a tornán, mint aminek ez a döntő kinézett. Guarachi 1:1-nél ismét elbukta az adogatását, de azonnal visszajöhettek volna, mert Mladenovic továbbra sem tudott stabilan szerválni. Végül hatalmas küzdelemben megerősítette a bréket (3:1).

Babos először a szett közepén veszítette el a szervajátékát, amivel 3:3-ra módosult az eredmény. Mladenovic a következő játékban remekül teniszezett, mind a négy pontot ő csinálta meg, amivel újra a címvédő párost juttatta vezetéshez. (4:3) Babos Tímea 5:4-nél szerválhatott a mérkőzés megnyeréséért, sikertelenül. Mladenovic az elveszített játék után nem adott esélyt Krawczyknak, majd Babos-nyerőkkel kísérve magabiztosan kiszerválta a győzelmet.

A magyar, francia páros 6:3, 7:5-ös sikert aratott.

A címvédésnek köszönhetően Babos Tímea pályafutása negyedik Grand Slam-trófeáját nyerte meg.

Az Australian Open (2018, 2020) után immáron a francia nyílt teniszbajnokságot (2019, 2020) is két alkalommal tudta megnyerni

– mindegyiket Mladenoviccsal az oldalán.

Babos Tímea az ünnepélyes díjátadón franciául mondott köszönetet:

Gratulálok az ellenfélnek, és a szervezőknek is, hogy létrehozták ezt a versenyt, és biztonságban játszhattunk. Kikinek is köszönök mindent, sok kemény és szép pillanaton osztoztunk már

– jelentette ki, majd magyarul hozzátette, hálás a magyar szurkolóknak és családjának is.

Mladenovic először megdicsérte Babos francia beszédét, majd így folytatta:

Néhány hete leléptettek minket a US Openen, így még különlegesebb élmény, hogy itt lehetek most veled. Fizikálisan és lelkileg is fáradt voltam ma, de felemeltél, és vittél tovább