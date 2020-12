Hamiltont lovagi rangra emelte a királynő

A lovagi rangra emelt Lewis Hamilton Forma-1-es autóversenyző mellett a nagy-britanniai koronavírus-járvány elleni küzdelem hősei szerepelnek jelentős számban II. Erzsébet királynő újévi kitüntetési listáján. Az uralkodói kitüntetéseket évente kétszer ítélik oda, először II. Erzsébet királynő júniusi hivatalos születésnapján, majd újév előestéjén.

Az idei születésnapi kitüntetési lista összeállítását azonban az uralkodó egyetértésével októberre halasztották, lehetőséget teremtve arra, hogy a koronavírus-járvány megfékezésében élenjárók minél nagyobb számban részesülhessenek a magas kitüntetésekben.

A csütörtök hajnalban ismertetett újévi kitüntetési listán is kiemelt számban szerepelnek az egészségügy dolgozói és önkéntes segítői.

A listára 1239-en kerültek fel. Közülük 229-nek a neve mellett szerepel, hogy a koronavírus-járvány elleni küzdelemben vállalt szerepükért részesültek az elismerésben. II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom rendjének tagja (Member of the Order of the British Empire, MBE) címet adományozta például a 104 éves Ruth Saundersnek, aki végiggyalogolta a maratoni távot, így gyűjtve pénzt a London környéki helikopteres légimentő-szolgálatnak.