Közel 400 ezer nézőt várnak az Australian Openre

Háromhetes késéssel ugyan, de hétfőn elkezdődnek a küzdelmek a 109. ausztrál nyílt teniszbajnokságon, az idei első Grand Slam-tornán, melynek 128-as főtábláján magyar részről Babos Tímea, Fucsovics Márton és Balázs Attila kapott helyet.

A melbourne-i viadal óriási szervezőmunka eredményeképpen kezdődhet el a koronavírus-járvány közepette. A márciusban kitört pandémia miatt tavaly a wimbledoni bajnokságot törölték, a US Opent és az őszre halasztott Roland Garrost pedig javarészt zárt kapuk mögött bonyolították le. Az ausztrál rendezők a szigorú beutazási korlátozások miatt – melyek révén a térségben jó ideje egyetlen fertőzöttet sem regisztráltak – Dubajba és Dohába telepítették át a selejtezőket, majd a Melbourne-be érkezőknek 14 napos kötelező karantént írtak elő. A játékosok a szobáikat mindössze az edzések idejére, napi öt órára hagyhatták el, 72 teniszező azonban még ennyi időre sem: ők olyan járaton utaztak, amelynek egyik utasa pozitív koronavírustesztet adott a megérkezéskor. A karantén feloldása után, csütörtökön még egy napig szünetelt a hat felvezető torna – valamennyit az AO helyszínén rendezték -, mert egy hotelalkalmazott pozitív tesztet adott.

A házigazdák idén az átlagos nézőszám felét, napi 30 ezer embert engednek be a Melbourne Parkba, az utolsó öt napon, amikor már kevesebb mérkőzés lesz, 25 ezerben maximálják a nézőszámot. A két hét alatt így is várhatóan 390 ezer szurkoló látogat majd ki a tornára.

Ami a magyarokat illeti, a világranglistán 115. Babos – aki tavaly az első fordulóban búcsúzott – a szintén a selejtezőből felkerült belga Ysaline Bonaventure-rel (123.) csap össze a nyitókörben. A 26 éves magyar játékos párosban kétszeres bajnokként és címvédőként ezúttal nem indul el, mivel állandó partnere, a francia Kristina Mladenovic sérülés miatt visszalépett a párostól, Babos pedig nem talált megfelelő társat magának.

Babos lemondta a párost, és cáfolja az összeesküvés-elméleteket Mladenovic kiesése után, Babos sem vállalja a páros szereplést. Az összeesküvés elméletek elkerülése miatt Babos hivatalos közleményt adott ki.

A férfiaknál a világranglistán 55. Fucsovics élete negyedik AO-főtáblájára készülhet, s a nyitókörben a szabadkártyás ausztrál Marc Polmans (125.) vár rá. Fucsovics tavaly – mint ahogy 2018-ban is – a nyolcaddöntőben kapott ki a szupersztár Roger Federertől.

Balázs Attila (94.) először lesz ott a legjobbak között Melbourne-ben, bár nem a legjobb előjelekkel készül, mivel a Great Ocean Road Open elnevezésű felvezető tornán régóta húzódó talpsérülése miatt fel kellett adnia első fordulós mérkőzését. A budapesti játékos a spanyol Roberto Carballes Baenát (98.) kapta ellenfélül a Grand Slamen. Fucsovics és Balázs egymás oldalán párosban is szerencsét próbál a viadalon.

A női elitmezőnyben a hazai szurkolók a nagy kedvenc Ashleigh Bartyban bíznak; a világelső 2019-ben négy tornát is megnyert, köztük a Roland Garrost és a szezonzáró WTA-világbajnokságot. Esélyesként lép pályára a Melbourne Parkban a címvédő amerikai Sofia Kenin, a háromszoros Grand Slam-bajnok japán Oszaka Naomi, rajtuk kívül a harmadik GS-trófeájára hajtó román Simona Halep is elhódíthatja a Daphne Akhurst Kupát. Titkos esélyesként tartják számon a 39 éves Serena Williamset, a 23-szoros Grand Slam-bajnok ugyanakkor pénteken vállsérülés miatt visszalépett a Yarra Valley Classic elődöntőjétől, így kétséges, hogy milyen állapotban vág neki az AO-nak.

A férfiaknál a címvédő, 33 éves Novak Djokovic állandó favoritnak számít, a nyolc elsőségével csúcstartó belgrádi játékos a 18. Grand Slam-serlegére hajt. A 20 GS-trófeájával társrekorder Roger Federer tavalyi térdműtétei után csak márciusban tér vissza a pályára. A szintén 20 GS-nél tartó Rafael Nadal diadala pedig már csak azért is valószínűtlen, mert hátproblémák miatt kihagyta a felvezető ATP Kupát, és saját bevallása szerint nincs százszázalékos állapotban.

Ami a „trónkövetelőket” illeti, a világranglistán harmadik osztrák Dominic Thiem tavalyi melbourne-i döntőjével és US Open-trófeájával egyértelmű esélyesnek számít, mint ahogy a New Yorkban már döntőzött orosz Danyiil Medvegyev, valamint a 2019-es ATP-világbajnok görög Sztefanosz Cicipasz is.