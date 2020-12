Ők lehetnek az UEFA Év csapata tagjai

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UFEA) kedden honlapján nyilvánosságra hozta annak az 50 játékosnak a nevét, akikből összeáll az év csapata.

A listát az UEFA szakértői csoportja állította össze az idei, klubokban mutatott teljesítmény alapján. A legtöbb játékost, tízet a Bajnokok Ligája-győztes Bayern München adja, de a 19 nemzet képviselői közül is a németek vannak a legtöbben, szám szerint hatan. A legfiatalabb, egyben az első kanadai jelölt Alphonso Davies, a Bayern 20 éves védője, míg a legidősebb a maga 36 évével Thiago Silva, a Chelsea brazil hátvédje.

Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo rekordot jelentő 17. alkalommal került a jelöltek közé, ezek közül 14-et csapattagságra is váltott. Nagy riválisa, a hat Aranylabdával büszkélkedő Lionel Messi a 15. jelölését kapta. Az 50 játékos közül 21 először van rajta a listán, 22 az elmúlt évben is ott volt, a tavalyiak közül heten viszont idén nem kerültek be.

Az álomcsapatot a szurkolók állítják össze, szavazni az UEFA honlapján lehet.

A jelöltek:

kapusok:

Alisson Becker (FC Liverpool), Anthony Lopes (Olympique Lyon), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid)

védők:

David Alaba (Bayern München), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Angelino (RB Leipzig), Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Alphonso Davies (Bayern München), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Internazionale), Hans Hateboer (Atalanta), Joshua Kimmich (Bayern München), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid), Andy Robertson (FC Liverpool), Thiago Silva (Paris Saint-Germain/Chelsea), Dayot Upamecano (RB Leipzig), Virgil van Dijk (FC Liverpool)

középpályások:

Thiago Alcantara (Bayern München/FC Liverpool), Houssem Aouar (Olympique Lyon), Éver Banega (Sevilla), Nicolo Barella (Internazionale), Kingsley Coman (Bayern München), Kevin De Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting CP/Manchester United), Alejandro Gómez (Atalanta), Leon Goretzka (Bayern München), Kai Havertz (Bayer Leverkusen/Chelsea), Jordan Henderson (FC Liverpool), Josip Ilicic (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thomas Müller (Bayern München), Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

támadók:

Erling Haaland (Borussia Dortmund), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Joao Félix (Atlético Madrid), Serge Gnabry (Bayern München), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Robert Lewandowski (Bayern München), Romelu Lukaku (Internazionale), Sadio Mané (FC Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Mohamed Szalah (FC Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City)