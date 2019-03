Shane Tusup: „Én a sportág alapjait rengettem meg”

Shane Tusup a napokban vált el Hosszú Katinkától Amerikában, most azonban Magyarországon tartózkodik. Miután a volt edző január 16-án jelentette be, hogy golfozónak áll, így nem az úszás kapcsán utazott Budapestre. Golfról tárgyalt magyar üzletemberekkel, ahogyan fogalmazott: igyekszik összekötni az üzletet, a sportot a dizájnnal és a kreativitással – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak.

Az egykori úszóedző beszélt arról is, hogy mikor tavaly Magyarországról hazaköltözött Amerikába, nem volt állása, így fizetése sem, csak próbálta kitalálni, merre induljon tovább. Ekkor választotta a golfot, és már megvan az első hivatalos szponzora is, ami egyelőre nagyon furcsa számára.

Karrierjét tehát nem úszóedzőként folytatja, mivel úgy érzi, már annyi mindent elért – háromszoros olimpiai bajnok edző lett, – hogy innen nem lett volna egyértelmű ezen az úton haladni.

Tusup véleménye szerint úszóedzőként a 2015-ös világcsúcs volt a meghatározó:

történelmi eredményt értek el Hosszú Katinkával, amelynek kulcsa egy tudatosan kialakított hozzáállás volt. Tusup brandet, edzésprogramot tervezett, és ezzel értek el fantasztikus eredményeket.

Amikor tavaly májusban haza költözött, meglátogatta a családtagjait, akikkel 2012 óta nem tudott huzamosabb időt eltölteni. A Magyarországon hagyott egykori úszócsapatával most is tartja a kapcsolatot, minden korábbi ismerőséről tud, és az üzlet miatt szeretné életben tartani ezeket a kapcsolatokat.

Meghatározó stílusáról Shane Tusup kifejtette, az úszásban nyilvánvalóan vannak egók.

Én a sportág alapjait rengettem meg. És igazam volt! Sokan ma is azt mondanák, hogy nem volt, de hány bizonyíték kellene még, hogy végre elismerjék?! Valószínűleg sosem fogják. De szerettem itt lenni és hatást gyakorolni. Értékeltem, hogy az ország életének részese lehetek, hogy hallgathatom a Himnuszt, amit jó lenne a jövőben is, akárcsak tanítani a kicsiket, akik sokat jelentenek, miként az üzeneteik is, amelyeket kaptam az elmúlt egy évben is