Tokió-dallal debütált a Punnany Massif

A Magyar Olimpiai Bizottság nemrég elindította az ötkarikás sportolók mindennapjait bemutató olimpikonvagyok Instagram-oldalát. Az új felület kampányát pedig a Punnany Massiffal, pontosabban az együttes első, olimpiai témájú dalával erősítették be:

„Gyermekkori álmunk vált azzal valóra, hogy egy ilyen rangos eseménynek lehetünk kicsit a nagykövetei. Az elmúlt év számunkra is olyan volt, mintha kihúzták volna a lábunk alól a szőnyeget, de most akárcsak az élsportolók, mi is nagy levegőt veszünk és újrakezdjük. Reméljük, hogy időtálló lesz, és nemcsak ezen a nyáron, de bármikor amikor előadjuk, vagy hallgatja a közönség, együtt szurkolunk majd a sportolóknak általa„ – mondta Farkas Roland, Wolfie, a Punnany Massif frontembere. Hozzátéve:

Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom, mi is a mondanivaló: ahhoz, hogy sikereket érj el, dolgoznod kell, függetlenül attól, milyen területen mozogsz.

A klipben olyan élsportolók tűnnek fel,

mint Kozma Dominik, Kovács Saci, Kazi Tamás, Szilágyi Liliána, Márton Anita, Szabó Gabi vagy Baji Balázs.