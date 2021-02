Soha nem látott akadályok a fiatalok előtt

A pandémia megugorhatatlan akadállyá nő a fia­tal korosztály tagjai számára. Eszközökre és segítségre van szükségük a jelenlegi helyzetben a kitartáshoz.

A koronavírus-járvány világszerte minden korosztályt kihívásokkal állított szembe, de a fiatalok a legsúlyosabban érintettek közé tartoznak: mialatt az oltási sor végén várnak arra, hogy sorra kerüljenek, a jövőbeli kilátásaik is veszélyben vannak.

Soknak közülük már hónapok óta nincs munkája, mások pedig izolá­cióban élnek, mivel nem vehetnek részt személyesen az egyetemi órákon, és a szociális életük is 180 fokos fordulatot vett.

A mentálhigiénés szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a fia­taloknak eszközökre és segítségre van szükségük a jelenlegi helyzetben való kitartáshoz – írja a The New York Times.

A mai fiatalok előtt álló kihívásokat a pandémia megmászhatatlan hegységekké formálta át – nyilatkozta a CNBC-nek Bear Grylls, aki a világ egyik legifjabb hegymászójaként elérte a Mount Everest csúcsát. A mai ifjúságot valóban aránytalanul sújtotta a világjárvány: az európai fiatalok munkanélkülisége 15,4 százalék volt tavaly áprilisban, 2020 decemberében viszont már 17,8 százalékuk maradt munka nélkül, míg az általános munkanélküliségi ráta csak 0,9 százalékkal emelkedett az egy évvel ezelőttihez képest.

A bizonytalanság a mentális jóllétükre is rányomta a bélyegét: egy tavaly tavasszal 30 ezer ember részvételével végzett felmérés eredményei szerint

a fiatal korosztály értékelte a mentális jóllétét az összes korosztály közül a legalacsonyabbra

– mondta Nicolas Franck, a lyoni pszichiátriai hálózat vezetője.

Egy másik kutatás szerint az Egyesült Államokban a 18–24 éves fiatalok negyede vette fontolóra az öngyilkosságot, míg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által tavaly 112 országban végzett tanulmány szerint a 18–29 évesek kétharmada szorong és tapasztal depressziós tüneteket.

Ráadásul a fiatalok kilátásai sem túl kedvezők: egy nemrégiben készült nemzetközi kutatás szerint

a megkérdezett fiatalok mintegy 60 százaléka úgy gondolja, hogy a jövőben anyagi nehézségei lesznek

– írja az Euractiv. A helyzetet nem könnyíti meg az sem, hogy a kijárási tilalom és a lezárások az európai országokban tavaszig vagy akár nyárig is elhúzódhatnak, így a szakembereket egyre inkább aggasztja a fiatalok mentális egészségének romlása – írja a The New York Times.

Az ifjúság segítésére Grylls – aki több mint kilencven bestsellerkönyv szerzője – egy új globális fejlesztési platformot indított el, amely arra inspirálja a fiatalokat, hogy ne adják fel a céljaikat. A BecomingX olyan sikertényezőket és személyes tulajdonságokat ismertetne meg a fiatalokkal, amelyek segítik őket a céljaik elérésében. Az érdeklődők a világ leginspirálóbb embereitől, többek között Roger Federertől tanulhatnak.