A szemünk előtt újul meg a csomagolás

Százmilliárd forint értékben vásároltunk itthon ajándékokat 2019 karácsonyán. Felmérések szerint továbbra is játékok, ruházati cikkek, szépségápolási termékek, szórakoztatóelektronikai eszközök kerültek a legnagyobb számban a karácsonyfák alá.

Az ajándékok egyik közös jellemzője, hogy az átadás előtt általában mindegyiket becsomagoltuk. Azokat is, melyeket már eleve csomagolásban vettünk le a polcokról. Úgy látom, mintha a környezetvédelmi szempontok karácsony környékén kevésbé számítottak volna. Csomagolástechnikai cég vezetőjeként azonban több más érdekes trendet is látok a hazai piacon. Ezek közül most az egyik legnagyobb keresletnövekedést elérő csoportot mutatom be úgy, ahogyan talán kevesen látják.

Blisztercsomagolással ugyanis mindenki találkozott már, és egyre inkább találkozni fog a jövőben.

Ez az a csomagolás, amelybe a legtöbb játék, a szórakoztatóelektronikához való kiegészítő (például elem, fülhallgató), higiéniai termék, valamint gyógyszer, szendvics kerül. Ennek elül­ső oldala átlátszó műanyag, hátlapja pedig nyomott, jellemzően színes kartonpapír, gyógyszerek esetén hajszálvékony alumíniumlemez.

E csomagolás növekvő népszerűségének több, gyártóoldali oka van. Az egyik, hogy e forma hatékonyan és hosszú ideig védi az árut az olyan külső behatásoktól, mint a szennyeződés, a nedvesség, az UV-sugárzás. A másik a marketingérték:

a papíron elhelyezett grafikákkal még vonzóbbá lehet tenni az árut, illetve könnyen, gyors átfutási idő mellett lehet hozzákapcsolni promóciókat (például másik terméket csomagolni mellé).

Harmadrészt az árcsökkentés: ez a forma igen költséghatékony módja az áruk megmutatásának, és nagyobb bizalmat ébreszt a vásárlókban, akik látják, hogy mit vesznek. Felmérések szerint a legtöbb vevő azt kedveli, ha pontosan látja, hogy mit vásárol, nem pedig egy tökéletesen fotózott termékkép alapján hozza meg vásárlási döntését. Kereskedelmi szempontból fontos, hogy bár az érdeklődők alaposan szemügyre vehetik, méricskélhetik a csomagolásban elhelyezett árut, nem érinthetik meg, nem befolyásolhatják a minőségét, ha esetleg úgy határoznak, mégsem veszik meg.

Az élelmiszerek, a gyógyszerek esetén kiemelten fontos ez a fajta termékbiztonság. Blisztercsomagolás esetén világosan látni, ha az árut már megbontották, esetleg hamisították. Gyakran találkozni olyan feliratokkal, hogy „Ne használja, ha a csomagolás sérült!”.

Felhasználói oldalról ez az egyik leginkább környezetbarát csomagolás.

Kevesebb alapanyag – így papír, nyomdafesték – szükséges hozzá, dobozokkal összehasonlítva könnyebb kezelhetőség, kisebb logisztikai költség, szénlábnyom jellemzi. A papír és a műanyag szelektíven gyűjthető, újrafelhasználható.

A blisztercsomagolás iránti emelkedő keresletet jól mutatja, hogy

előrejelzések szerint mintegy kétszer olyan gyorsan (7 százalék körüli mértékben) fog bővülni az elkövetkező években, mint ahogyan a világ GDP-je. Jelenleg 20 milliárd dollár feletti e csomagolás globális piaca.

Az itthoni blisztercsomagolásnak – a kedvező ára miatt is – jó híre van a környező országokban. Növekvő számú hazai vállalkozásnak ad ez munkalehetőséget. Ám a technológia összetettsége miatt nem könnyű kenyér. Például a bliszterlakk felhordása (sebesség, szárítás, lakk vastagsága, festék-lakk-víz egyensúly), a hatékonysági szempontok (akár gépenként és másodpercenként 8-10 termék automata csomagolása történik meg) és az iparágra jellemző alacsony profitmarzsok, komoly kötbérek alapos megtérülési számítást, tervezést tesznek szükségessé.

Megrendelői oldalról egyre erősebb igény jelentkezik a fenntarthatóság emelésére, az új innovációk behozatalára, amivel sokan nem tudnak megbirkózni. Az utóbbira különösen igaz, hogy a tapasztalattal nő ennek aránya, sikerszázaléka. Nálunk

tavaly csaknem 200 millió ilyen csomagolási egység hagyta el a nyomdánkat, amivel a legnagyobb szereplők közé tartozunk, és most mérföldkőhöz érkeztünk a gyártásfejlesztés terén.

Ezzel a multinacionális cégekkel is felvehetjük a versenyt, magasabb hozzáadott értékű előállítást érhetünk el, és régiós jelentőségű szereplővé válhatunk. Ez a fejlesztés volt a mi karácsonyi ajándékunk, amelynek eredménye jövőre akár a régióban élők mindennapjaiban is megjelenhet.

A hazai csomagolástechnika „idős”, munkaerő-hiányos szakmának tekinthető, fókuszált innovációval mégis elérhető a megújulás, és régiós szinten is jelentőset lehet alkotni.