A világ fenntarthatóbbá válik az 5G által

Az 5G-technológiának számos olyan aspektusa van, amely a zöld megoldások felé tereli a világot, és lehetővé teszi, hogy fenntarthatóbbá és környezetbarátabbá váljon – mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Huawei Technologies, a GSMA és a Fudan Egyetem által szervezett Connected for Shared Prosperity Fórumon, melynek fókuszában a digitalizáció fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásai álltak.

A technológia segít az ENSZ fenntartható fejlődési céljait elérni.

Az 5G-technológia használata hozzájárul az energiaipar, az egészségügy és a gyártóipar energiafogyasztásának számottevő csökkentéséhez, és a technológia a környezetvédelem több területén – így a károsanyag- és széndioxid-kibocsátás csökkenése, környezeti veszélyek felismerése, energiahatékonyság-, mezőgazdaság – is pozitív változásokat idézhet elő – mondta a miniszter.

A világ ötven országából gyűltek össze nemzetközi szervezetek, hatóságok és kormányok képviselői a The Connected for Shared Prosperity Fórumon, hogy megvitassák a digitális technológiák fenntartható fejlődésben játszott szerepét és hatásait. A Huawei Technologies, a Mobil Világszövetség (GSMA), a Fudan Egyetem Környezetgazdálkodási Központja, valamint a The Paper által szervezett rendezvényen több miniszter, illetve az ENSZ képviselőjének társaságában felszólalt Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is.

Konszenzusra kell jutni arról, hogy a technológia az emberi fejlődés motorja-e

A konferencia nyitóbeszédében Chen Lifang, a Huawei szenior alelnöke és igazgatósági tagja hangsúlyozta, hogy a vállalat elkötelezett az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak támogatásában és ezáltal egy zöldebb, innovatívabb világ építésében. Szerinte az ehhez vezető úton az első kihívás, hogy a világ konszenzusra jusson arról, hogy a technológia az emberi fejlődés motorja-e.

A technológiai fejlesztések ma nemcsak felkapottak, hanem átpolitizáltak és olykor démonizálják is őket. Sokan a félelem és a bizalmatlanság miatt elvesztették a hitüket a technológia erejében.

Pedig az 5G egy szabványosított technológia, amely segíti a hagyományos iparágak digitalizációját, és mindenki javát szolgálhatja.

Ahhoz, hogy a társadalom javára fordíthassuk, elsőként tehát hinni kell a technológia erejében, másodszor pedig ténylegesen hatékonnyá kell tenni a technológia használatát – mondta Chen Lifang.

Támogatni kell az 5G fejlesztését a fenntarthatóság érdekében

Palkovics László online megtartott beszédében hangsúlyozta, hogy az 5G-technológiának számos olyan aspektusa van, amely a zöld megoldások felé irányítja a világot, és lehetővé teszi, hogy fenntarthatóbbá és környezetbarátabbá váljon. A miniszter elemzőket idézve kiemelte, hogy három fontos iparág csökkenti majd számottevően az energiafogyasztását az 5G-nek köszönhetően: az energiaipar, az egészségügy és a gyártóipar.

Az 5G-t lehet úgy telepíteni, hogy védjük általa a környezetet és elősegítjük a hosszú távú fenntarthatóságot. Ezért ezekben a szektorokban támogatni kell az 5G fejlesztését, hogy hozzáadott értékként a fenntarthatóság terén is eredményeket érjünk el az 5G egyedülálló képességeinek köszönhetően – mondta a miniszter.