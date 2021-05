Az öt amerikai techóriáson az Európai Unió célkeresztje

Az Európai Uniónak az öt legnagyobb amerikai technológiai cégre kell összpontosítania a digitális szabályozási csomagjában – állítja Andreas Schwab német képviselő, aki a törvényalkotási folyamat fontos szereplője az Európai Parlamentben, ahol az Európai Néppárt (EPP) koordinátora a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottságban.

Schwab szerint ugyanis a Google, az Apple, az Amazon, a Facebook és a Microsoft a „legnagyobb probléma” a brüsszeli versenypolitika szempontjából, így először velük kell foglalkozni.

Haladjunk szép sorban, kezdjük az elején, az első öttel, és esetleg a hatodik Alibabával

– nyilatkozta a Financial Timesnak. – De ne a hetedikkel kezdjük, és ne vegyünk bele egy európai kapuőrt is csak azért, hogy Joe Biden amerikai elnök kedvére tegyünk” – tette hozzá. Az EU azokat a cégeket nevezi kapuőrnek (gatekeeper), amelyek több országban működnek, jelentős hatásuk van a piacra, és nagyszámú felhasználót kötnek össze sok vállalattal. Brüsszel tavaly decemberben hozta nyilvánosságra a technológiai óriásvállalatok hatalmát megtörni igyekvő tervét, amely szerint piaci részesedése alapján mintegy húsz cég tartozik a „kapuőr” kategóriába, köztük olyanok is, mint például a Booking.com, amelynek az EU-ban van a központja.

Az EU eredetileg azokat a cégeket sorolta a „kapuőrök” közé, amelyek az elmúlt három évben 6,5 milliárd euró vagy afeletti éves EGT-forgalmat értek el, vagy átlagos piaci kapitalizációjuk az elmúlt pénzügyi évben elérte ezt az összeghatárt. Schwab azonban a tegnapi jelentésében magasabb, százmilliárd eurós piaci kapitalizációs határt javasol, valamint azt, hogy csak olyan vállalatot minősítsenek „kapuőrnek”, amelyik „két vagy több” olyan platformon nyújt szolgáltatást, amelyet az üzleti vállalkozások és a magányszemélyek legszélesebb köre használ (core platform).

Ezzel például a Bookinghoz hasonló, nagyrészt egyetlen szolgáltatást nyújtó cégek ki is esnének ebből a körből.

Schwab szerint ugyanis egyértelműen azokat a vállalatokat kell megcélozni, amelyeknek „kapuőrszerepe” megkérdőjelezhetetlen. Meggyőződése, hogy a nagy online platformoknak emellett átláthatóbbnak kell lenniük abban a kérdésben is, hogy miként monetizálják az internetes hirdetéseket, mivel ez az üzleti modell jelenleg egy „hatalmas fekete lyuk”.

A brit gazdasági napilap szerint Schwab álláspontját valószínűleg sokan Amerika-ellenesnek állítják majd be egy olyan időszakban, amikor az EU éppen próbálja helyreállítani a transzatlanti kapcsolatokat. A jelentésében foglaltak ugyan nem kötelező érvényűek, de általánosan elterjedt vélemény szerint az abban foglaltakat fogja majd Brüsszel alapul venni a digitális piaci törvény várhatóan nagyon éles hangú egyeztetése során. Ráadásul Schwab élvezi Franciaország, Németország és Hollandia támogatását, amelyek a múlt héten sürgették az Európai Bizottságot, hogy iktasson törvénybe szigorúbb szabályokat a technológiai óriásvállalatokkal szemben, hogy a verseny kiiktatása érdekében ne tudják felvásárolni a kisebbeket.