Több száz métert tett meg a Holdon a kínai holdjáró

A Csang’o-4 kínai űrszonda Jáde Nyúl-2 (Yutu-2) nevű holdjárója 318,62 métert tett meg a Hold távoli oldalán, és tudományos kísérleteket végzett az érintetlen területen – közölte a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) holdkutató központja.

Mind a holdjáró, mind az űrszonda befejezte a 11. holdi nappalra kitűzött munkáját és alvó módra váltott át. A Yutu-2 jelenleg a leszállóegységtől 218,11 méter távolságra van északnyugatra.

China's lunar rover #Yutu-2 and Chang'e-4 probe have completed their missions for the 11th lunar day on Monday and the rover has driven 318.621 meters on the #moon for scientific exploration. pic.twitter.com/zAS5R0eGZe

