Az elmúlt három napban

873 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 815 605 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 12 beteg, így az elhunytak száma 30 098 főre emelkedett

– írja a koronavirus.gov.hu.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A portál közlése szerint a gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 779 005 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 6 502 főre emelkedett.

266 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 34-en vannak lélegeztetőgépen.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu.