Április 6-án, szombaton, várhatóan 8 és 14 óra között lezárja a forgalom elől a Kőröshegyi völgyhidat – jelentette be a MKIF Zrt. kommunikációs igazgatósága, mert meg kell vizsgálni, hogy az elmúlt évek használata után milyen állapotban vannak az egyes pilléreknél található úgynevezett saruk, amelyek a hidat tartják. Ez a vizsgálat viszont csak forgalom nélkül és úgy történhet, ha a hidat megemelik.

Megvizsgálják a kőröshegyi völgyhíd saruit / Fotó: Bánkúti Sándor

Nincs baj a híddal, a vizsgálatot előre tervezték

A művelet néhány óráig tart, ennek során néhány centiméterrel megemelik a szerkezetet. Mivel 38 saru tartja a hidat, de egy időben ennyi helyen nem emelhető meg a szerkezet, szükség lesz még egy zárásra. Erre várhatóan 2024. április 13-án (szombaton) 8 és 14 óra között kerül sor. Azon saruk cseréjére, amelyet a vizsgálatok alapján ki kell cserélni, a tervezés és a gyártás után várhatóan augusztus végén, szeptember elején kerül sor. Ez egy előre tervezett vizsgálat, ettől függetlenül a híd biztonságos, jó állapotban van.

A pályazár idejére kijelölt terelőutak az alábbiak:

A Budapest felől érkezőknek Zamárdi csomópontban kell elhagyni a pályát, amelyre Balatonszárszónál lehet visszatérni.

Az országhatár felől érkezőknek a balatonszárszói csomópontban kell elhagyniuk a pályát és Zamárdinál lehet visszatérni.

Kétszáz további hídra és felüljáróra is sor kerül

A tavaly indult szintre hozás során nemcsak a tönkrement burkolatokat cseréli ki a társaság 2025-ig 538 kilométeren, de országszerte mintegy 200 hidat és felüljárót megújít, köztük több nagy hidat is, például az M7-es völgyhídját.

Az M7-en, a Kőröshegyi-völgyhíd, Fonyód és Eszteregnye térségében a terelések kiépítésével már március 20-án indult az idei szintre hozás. Az M7-en az idén várhatóan 1,4 millió négyzetméteren cseréljük a tönkrement burkolatot új aszfaltra, ahol szükséges, a mélyebb rétegeket is javítják. Várhatóan 60 híd és felüljáró is megújul ezen a pályán. A vakáció ideje alatt pedig ahogyan tavaly, az idén sem végez a társaság előre tervezett munkálat Budapest és a Balaton között.