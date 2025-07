Ritka földfémek és geopolitika

Sem a kitettség ténye, sem annak felismerése nem új keletű, így a G7 országai és szövetségeseik is tettek erőfeszítéseket a mérséklésére, aminek már láthatóak is bizonyos eredményei. A nagy közös elhatározások ellenére ugyanakkor a kínai ritkaföldfém-ipar puszta mérete, a kipróbált technológia, a szaktudás és a munkaerő-állomány összességében olyan előnyt jelent, amit a következő évtizedben biztosan nem fognak tudni ledolgozni a nyugati országok. A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint ugyanis Kína részesedése a világ ritkaföldfém-bányászatából 2035-re is csak 52 százalékig fog csökkenni a jelenlegi 60 százalékról, míg a feldolgozás terén még egy évtized múlva is 77 százalékos globális részesedést mondhat majd magáénak az ázsiai ország. Vagyis az USA és szövetségesei által olyannyira vágyott diverzifikáció tíz év alatt legjobb esetben is csak részben valósulhat meg.

A ritka földfémek exportja tehát egyelőre Peking egyik legfontosabb ütőkártyája marad, ami jelentősen korlátozza az USA és tágabb értelemben a Nyugat mozgásterét vele szemben. Az USA ezzel szemben a szintén stratégiai jelentőségű félvezetőiparban bír technológiai fölénnyel, ami elvben hasonló nyomásgyakorló eszközt jelenthetne a számára. Ugyanakkor Washington az elmúlt években már általános kormányzati politika szintjére emelte a mikrocsip-technológia Kínába irányuló exportjának korlátozását. Vagyis Peking számára már egy ideje ez az „új normális”, amelyhez a technológiai vállalatai részben alkalmazkodtak, és aminek eredményeként Kína már nagy lépést tett az amerikai mikrocsip-technológiától való függetlenedés felé.

Kína ritkaföldfém-dominanciájához, mint geopolitikai fegyverhez sokkal inkább az USA globális pénzügyi hegemón szerepe hasonlítható, amelyet eddig érdemben még nem használt ki Pekinggel szemben.

Hogy mi lenne, ha mégis megtenné, annak hatását nehéz megjósolni, még akkor is, ha az ukrajnai háború kapcsán Washington már bevetette Moszkvával szemben ezt a fegyvert, és nem tudta térdre kényszeríteni vele Oroszországot. Kína ugyanis a világ legnagyobb kereskedője, és sokkal nagyobb mértékben van beépülve a globális ellátási láncokba, mint Oroszország, ezért nagyobb is a kitettsége a dolláralapú nemzetközi pénzügyi rendszerrel szemben.