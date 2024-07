Bevitorlázott a főszezon a Balatonra

A sikeres előszezont követően július első hétvégéjével elkezdődött a hajózási főszezon a Balatonon, emiatt több útvonalon is sűríti járatait a Balatoni Hajózási Zrt.. A nyár folyamán minden kikötőből a hét minden napján indulnak menetrend szerinti járatok és kifutnak a programhajók is. A kompokat akár félóránál is gyakrabban használhatják az autósok és kerékpárosok.