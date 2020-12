A home office playlistek éve

Bármennyire is nehéz és rendhagyó volt 2020, a legkilátástalanabb pillanatokban is sokan kerestek menedéket a kedvenc zeneszámaik világában. Az erre épülő trendeknek hatalmas nyertese lett a Spotify. A legnagyobb zene-streamelő toplistáin tarolt a latino trap, a podcastek és az idei évnek örök mementót állító lejátszási listák garmadája.

A leghallgatottabb előadó idén a 26 éves Puerto Ricó-i Bad Bunny volt, akinek számait 8,2 milliárdszor streamelték le a platformról.

A rappert Drake követte, illetve a dobogóra felfért még J Balvin. Mögöttük zárt a 2019-ben elhunyt Juice WRLD és The Weeknd.

Nem kis érdem, hogy a hölgyek különlistáján sorozatban már másodszor Billie Eilish zárt az élen,

megelőzve Taylor Swiftet és Ariana Grandét. Az érmekről pont lemaradt Dua Lipa, illetve Halsey.

A Gonosz Nyuszi művésznévvel futó Benito Antonio Martínez Ocasio a listaelsősége az idén piacra dobott YHLQMDLG albumának köszönhető – és a közreműködő kollégáinak, Sech-nek, az Anuel AA-nak, illetve Daddy Yankee-nek – ami a legtöbbet streamelt album díját is bezsebelte 2020-ban, nem csekély, 3,3 milliárd meghallgatással.

A latin trap és a regatton műfajok ifjú királya alapvetően a spanyolajkú, illetve a tengeren túli piacokon halmoz sikert sikerre.

Ennek ellenére a leghallgatottabb zeneszámok végeredménye szépen átrendezte az erősorrendet: a Blinding Lights (The Weeknd) lett a befutó, 1,6 milliárd streameléssel, megelőzve a Dance Monkey-t (Tones and I) és a The Box című számot (Roddy Rich). Negyedik lett a Roses – Imanbek Remix (Imanbek és SAINt JHN) , amit a Don’t Start Now (Dua Lipa) követ az ötödik helyen.

YouTube-on is kattintották a győztest:

Albumok terén az YHLQMDLG-t az After Hours (The Weeknd), a Hollywood’s Bleeding (Post Malone), a Fine Line (Harry Styles) és a Future Nostalgia (Dua Lipa) követték a népszerűségi élmezőnyben.

2020-as Spotify-különlegességek: