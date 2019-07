Elárverezték Diana hercegnő melegítőfelsőjét

Elárverezték 53 ezer dollárért (15,3 millió forint) az 1997-ben elhunyt Diana walesi hercegnő egy Fly Atlantic feliratú sötétkék melegítőfelsőjét, amelyet a néhai hercegnő Richard Branson brit milliárdostól, a Virgin Atlantic alapítójától kapott ajándékba.

A légitársaság flying lady-logójával díszített kevertszálas ruhadarabot, amelyet sportolás közben gyakran viselt a néhai hercegnő, Diana egykori személyi edzője, Jenni Rivett bocsátotta áruba, akinek a hercegnő több pulóverfélét is odaadott néhány hónappal 1997 augusztusában bekövetkezett halála előtt. Az árverést a bostoni székhelyű RR Auctions aukciósház bonyolította le az interneten.

