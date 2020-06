Hollywood újra visszatérhet a régi kerékvágásba

Szabad utat adott Gavin Newsom kaliforniai kormányzó a zenei, televíziós és filmes produkciók újraindításához. A munka június 12-től kezdődhet a közegészségügyi hatóságok és az ágazati ajánlások útmutatásának betartásával.

A szórakoztatóipar produkciói csaknem három hónapja álltak le a koronavírus-járvány miatt.

A hollywoodi filmstúdiók és az ágazati szakszervezetek június elején jelentették be, hogy teszteléssel és más egészségügyi szabályok betartásával folytatódhat a munka. A munkacsoport ajánlásait a New York-i és kaliforniai kormányzónak is eljuttatták.

A kaliforniai kormányzói hivatal pénteken kiadott közleménye szerint a helyi járványügyi adatok felülvizsgálatának tükrében a megyei közegészségügyi tisztviselők jóváhagyása után

legkorábban június 12-től folytatódhatnak a produkciók.

A járvány kockázatának csökkentésére a produkciók szereplőinek, a stábtagoknak és minden dolgozónak be kell tartani az előírt biztonsági és egészségügyi protokollt.

Az ágazat munkacsoportjának legfontosabb javaslatai között szerepelt a színészek és a stáb rendszeres tesztelése, egészségi állapotuk nyomon követése hőméréssel és más eszközökkel, továbbá a stábok részére a maszk viselését is javasolták.

Az új egészségügyi előírások az elemzők szerint

a televíziós és filmes produkciók napi forgatási költségeit akár 10-20 százalékkal is növelhetik.