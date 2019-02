Már vonattal is kényelmesen elérhető a velencei karnevál

Bár a farsangi időszak még egy hónapig tart, a világhírű velencei karneválra, a nagyböjt előtti utolsó hétvégére már most megvásárolhatja vonatjegyét a MÁV-START-nál.

A Venezia Expressz március 1-jén este indul Budapestről; március 2-án délelőtt érkezik a lagúnák városába, ahol az utasok rögtön belevethetik magukat az álarcos forgatagba és felfedezhetik Velence csodáit. A Canal Grande, a Rialto híd, a Szent Márk tér a híres harangtoronnyal és a gyönyörű bazilikával vagy a Dózse-palota és a Sóhajok hídja mind-mind kihagyhatatlan helyszínek.

A vonat este indul vissza Magyarországra; március 3-án délelőtt érkezik vissza Budapestre. Az utazás oda- és visszafele is az éjszakai pihenés idejére esik, így a kedvezményes jegy vásárlói időt és szállásköltséget takaríthatnak meg. A MÁV Nosztalgia Kft.-vel közösen indított különvonat Budapest és Velence esetében is a központból indul és oda is érkezik, nincs transzferköltség, irreális poggyászkorlátozás, időrabló check-in – a vasúti utazás kényelmes, biztonságos és takarékosan megszervezhető.

A Venezia Expresszre Budapesten két helyen – a Keleti pályaudvaron és Kelenföldön –, illetve Érd alsón, Székesfehérváron, Veszprémben és Zalaegerszegen is fel lehet szállni. A vonatra a következő kategóriákban válthatók