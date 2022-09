Miért virtuóz? Vaszary János (1867–1939) tanulmányai során színvonalas akadémiai képzésben vett részt itthon, Münchenben, majd Párizsban. A kiállításon is látható néhány korai, naturalista, pontosan részletező alkotása – pályája ezzel az akadémiai stílussal indult. Az első világháborúban hadifestőként „vázlatozott”, gyors rajzokat készített, közvetlen közelről megtapasztalva a háborút. Ezeket a műveket a korabeli lapok is közölték, illetve később a műtermében olajfestményeket készített a vázlatai alapján. A háború után néhány évig depresszív alkotói időszak jellemezte: fekete alapra festette érzelmekkel teli műveit, vastag ecsetvonásokkal, intenzív anyaghasználattal. A húszas évek második felétől ez a komorabb hangulat oldódni kezdett a műveiben. Minden újdonságra nyitottá vált, sokat utazott, szeretett városába, Párizsba is ismét ellátogatott. Ismerte a kortárs nemzetközi művészetet, de a távol-keleti grafikát, a kalligráfiát is nagyra értékelte. Az inspirációkat a maga nyelvére átformálva szabadon alkalmazta. Utolsó korszakában fehér alapra dolgozott, szinte az akvarellig hígított olajfestékkel, könnyed, gyors ecsetvonásokkal formálta kompozícióit. A színek fénye és erőssége dominánssá vált, paletta helyett üveglapra nyomta ki a tubusokból a festéket, hogy még élénkebb színeket keverhessen ki. Egyre kevesebb eszközzel, mindössze egy vonallal, folttal vagy éppen üresen hagyott, színes felületekkel dolgozott, igazi virtuóz mesterre jellemző módon.