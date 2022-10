Tíz kivételes kvalitású antik ( Old Masters) festmény kerül ki a piacra, a New Jersey ingatlan fejlesztő, Fisch Davidson, és felesége, az egykori New Jersey illetőségű bírónő, Rachel Davidson kollekciójából. A teljes, főként barokk művekből álló kollekció értékét 177 millió dollárra becsülik, az eladások hátterében pedig a gyűjtő házaspár válása áll. Több mint harminc év házasság után döntöttek úgy, hogy külön folytatják, és egy keserű, elhúzódó, bontóper vagyonmegosztási részében kötelezték őket arra, hogy kollekciójukból el kell árverezzenek néhány darabot.

Fotó: AFP

Nem az első eset, hogy egy házassági vagyonmegosztás miatt a bíróság kötelezi a feleket az aukcióra és ez pezsgést okoz az aukciós piacon. Minden idők legnagyobb bevételét eredményezte, amikor két részletben, 2021 novemberében és 2022 nyarán elárverezték a Macklowe házaspár gyűjteményének 65 művét. Ez a két aukció elképesztő, 922,2 millió dolláros bevételt hozott a Sotheby’s-nak.

Mark Fisch 2008-tól kezdődően a New York-i Metropolitan Museum of Art igazgatótanácsában is szerepet vállalt, nevéhez fűződik a múzeum legnagyobb értékű beszerzéseinek levezénylése. Maga is bőkezűen támogatta ezeket az akkvíziciókat, közben feleségével közös gyűjteményüket is építették. Érdeklődésük a Régi Mesterekre, antik képekre és főként a barokk korszakra irányult. A Sotheby’s januári árverésének vezető tétele egy 1609-ben készült Rubens-kép lesz. Peter Paul Rubens, Salome Keresztelő Szent János levágott fejével című festményéért 25–35 millió dollárt várnak, de alighanem a többi alkotás is élénk gyűjtői érdeklődést fog kiváltani. Az Orazio Gentileschi, Valentin de Boulogne és Bernardo Cavallino 17. és 18. századi remekműveit felvonultató aukciósház a gyűjteményt „az egyik legfontosabb barokk művészeti gyűjteménynek nevezte, amely valaha megjelent a piacon”.

Ha a kép leütési ára eléri a becsérték felső értékét, azaz 35 millió dollárért viszik el, akkor ez több mint ötszöröse lesz annak a vételárnak, amit 1998-ban, szintén New York-i Sotheby's aukción fizetett érte a Fisch házaspár.

A festményt korábban csaknem kétszáz évig elveszettnek hitték, majd 1987-ben előkerült egy francia magángyűjteményből. 1998-ban árverésre bocsájtották és az akkor érte adott 5,5 millió dolláros ára rekordár lett, a legmagasabb összeg amit valaha egy Rubens-festményért kifizettek.

A jelenlegi Rubens aukciós csúcsár 2002 júliusában született, amikor az 1610-es „ Aprószentek lemészárlása” című festményt a Sotheby’s London árverésén 45 millió fonton ütötték le. A képet kanadai üzletemberek vették meg akkor, és 2008-ban a torontói Art Gallery of Ontario -nak ajándékozták, ma is ott látható. A jutalékokkal növelt vételár 2002-ben 75,9 millió dollár volt, ez a rekord él még mindig, igaz, nagyon ritkán kerül értékes Rubens kép árverésre.

Az amerikai sajtóban nemcsak a Rubens kép piacra visszakerüléséről cikkeznek, hanem arról is, hogy a házaspár bontópere hosszú távú hatással lehet a válási eljárásokra, legalábbis New York államban. A jómódú kliensek ügyvédei által bevett gyakorlat, hogy igyekeznek a válópereket konzervatívabb helyszíneken beadni, arra számítva, hogy ezeken a bíróságokon a bírák megértőbbek lesznek a gazdag férfiakkal szemben. A felperes választ válási helyszínt, ahol előnyt remélhet. A gyakorlatot „forum shopping” néven ismerik. Fisch kísérletét viszont végül elutasították, amikor Suffolk megyében akarta elindítani a válást, ahol a házaspár 4 millió dolláros southamptoni nyaralója található. Így kénytelen volt megvívni a válópert Manhattanben, ahol kötelezték tíz nagyértékű festmény eladására.

A januári aukcióra kerülő képek becsértéke 40 - 60 millió dollár, és a legutóbbi időszakban bevett szokás szerint a festményeket a Sotheby’s New York-i székhelyén kívül Los Angelesben, Hong Kongban és Londonban is kiállítják majd. A Rubensen kívül a legfontosabb képek: Orazio Gentileschi késő reneszánsz alkotása, a Bűnbánó Szent Mária Magdolna, 4-6 millió dolláros becsértékkel, valamint a francia Caravaggio mozgalom vezető művészének, Georges de la Tournak, Szent Jakabot ábrázoló nemrég felfedezett portréja, 3,5-5 millió dolláros becsértékkel. Szintén érdekes Valentin de Boulogne Krisztus töviskoszorúval című alkotása, melynek becsértéke: 4-6 millió dollár, s ezt a korai barokk alkotást 5,2 millió dolláros rekordáron vásárolta Fisch 2016-ban, a Sotheby’s aukción.