Műtárgybefektetés: kik gyűjtenek és mi érdekli őket? – ezen a konferencián minden kiderül

Kiknek szól a konferencia, az eddigi tapasztalataik alapján kik érdeklődnek elsősorban? Változott-e a résztvevők köre?

A konferencia elsősorban a műtárgyvásárlóknak szól, gyűjtőket, befektetőket várunk az egész napos rendezvényre. Mivel ez a hatodik alkalom, már jól ismerjük az igényeket, hogy milyen tudásanyagra van szükség. Nagy örömmel látom, hogy évről-évre egyre nagyobb az érdeklődés.

Mára kialakult egy új gyűjtői generáció, jobbára az a negyvenes korosztály, akinek van befektetni való pénze is, de elsősorban igénye arra, hogy kvalitásos műtárgyakkal vegye körbe magát.

Nekik abszolút szükségük van a tudásra és a jó példákra, a "best practice-re". Mindkettőre lesz lehetőség az eseményen, ahogy networkingre is.

Kollmann Szilvia, a Műtárgybefektetési Konferencia szervezője, a műtárgy.com alapító ügyvezetője / Fotó: műtárgy.com

Előad például az egyik legismertebb műgyűjtőnk, Antal Péter, aki bemutatja húszezer (!) darabos kollekciójának kialakulását, fejlődését, ismerteti a több évtizedes gyűjtési, műkereskedelmi tapasztalatait. Valamint Nudelman László numizmata – aki szintén meghatározó műgyűjteménnyel rendelkezik – is előadást tart, méghozzá egy alternatív befektetési területről: az érem és a bankjegygyűjtésről.

Külön előadás szól a gazdasági, adózási kérdésekről. Ebben miről lesz szó?

A gyűjtők körében jelentős érdeklődés mutatkozik a műtárgyvásárlást és értékesítést érintő adózási kérdések iránt. Idén a témát egy speciális szemszögből, az öröklés és adótervezés felől közelítjük meg. A műtárgy gyűjteményünknek ugyanúgy végig kell gondolnunk a helyét és szerepét a magánvagyonunk rendszerében, mint a hagyományos befektetési eszközök esetében. Nem lehet azonban egy kalap alá venni a családi céget, a részvényportfoliót és a műkincseket. Az előadás keretében ezért Illés István, az APELSO Wealth Management cégtársa mutatja be azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével biztosítani tudjuk a családi vagyonon belül a műgyűjtemény sorsát akár a halálunk utánra is, és esetlegesen még adóelőnyre is szert tehetünk a műtárgyak értékesítése vagy hasznosítása során.

Érzelem vagy befektetés? Melyiket érdemes előtérbe helyezni?