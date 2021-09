A vágtázó részvények fittyet hánynak a Fedre

Az eurózóna jegybankjának eddig még nem publikált belső modelljei szerint az EKB 2025-re elérheti két százalékos inflációs célját, amiből arra lehet következtetni, hogy már 2013-ban elkezdheti emelni kamatait - jelentette pénteken a Financial Times. Ez egy évvel korábbi lenne az eddigi várakozásnál, bár egyes piaci szereplők már eddig is 2013-at áraztak be, és ezt erősítik meg Philip Lane, az EKB főközgazdásza kommentárjai is, amelyeket az egyik német bank közgazdászaival folytatott eheti telefonbeszélgetésében tett az inflációs kilátásokról – írta a brit lap.