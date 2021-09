Az amerikai képviselőház kedden elfogadta azt a törvényt, amely megakadályozza a kormányzat leállását és felfüggeszti az adósságplafont.

A törvényhozók szigorúan párthovatartozás alapján döntöttek 220 demokrata igen és 211 republikánus nem szavazattal, és ez előre is vetíti a további problémákat. A demokratáknak ugyanis nincs meg a szükséges 60 fős többségük a szenátusban a tervezet megszavazásához, és teljesen kizártnak tűnik, hogy meg tudják szerezni tíz republikánus támogatását. Az ezzel járó gazdasági károk miatti aggodalom egyre nő, és a CNBC elemzése szerint hozzájárult a tőzsdeindexek hétfői zuhanásához.

Fotó: Shutterstock

A kongresszusnak szeptember 30-ig van ideje a finanszírozási tervek elfogadására, hogy megakadályozza a kormányzat leállását,

a képviselőház által elfogadott törvény december 3-ig biztosítja a működéshez szükséges összegeket, ezenkívül jövő év végéig felfüggeszti az adósságplafont. Emellett 28,6 milliárd dolláros segélyalapot biztosít természeti katasztrófák esetére, és 6,3 milliárdot afgán menekültek letelepítésére. A költségvetési résszel nincs bajuk a republikánusoknak, szenátusi frakciójuk vezetője, Mitch McConnell bejelentette, hogy azt hajlandók megszavazni, az adósságplafon felfüggesztését azonban nem, mert az szerinte „játék a tűzzel”.

Az adósságplafont az Egyesült Államokban 1917-ben vezették be, és azóta már több mint százszor megemelték, többnyire különösebb huzavona nélkül, az elmúlt években azonban a kérdés politikai fegyver lett a washingtoni törvényhozásban, és most is ez a helyzet. Legutóbb 2019-ben emelték az adósságplafont 22 000 milliárd dollárra, amelyet aztán felfüggesztettek idén július végéig, amikor a jelenlegi hitelállomány szintjére, vagyis 28,5 ezer milliárd dollárra növelték. Új kölcsönökre viszont szükség van a működéshez, mivel a kormányzati kiadások messze meghaladják az adóbevételeket, különösen a koronavírus-járvány miatt. Az ING becslései szerint a washingtoni pénzügyminisztérium októberig, esetleg novemberig képes különböző kényszermegoldásokkal kezelni a helyzetet, de utána vagy a kiadások drákói megszorítására lesz szükség, vagy nem fizetik ki az esedékes hiteleket.

Az Egyesült Államok a leminősítést kockáztatná ezzel, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve kénytelen lenne elhalasztani a fokozatos szigorítást, a járvány miatt pedig most még a szokásosnál is rosszabbkor jönne a kormányzat leállása.

A republikánusok azt remélik, hogy az adósságplafon szinten tartásával szavazatokat nyernek a jövőre esedékes félidős törvényhozási választásokon, mert a demokratákra foghatják, miért magas az ország eladósodottsága, ami fontos a választók számára. A demokraták megtehetik, hogy az adósságplafon felfüggesztését is beleveszik a 3500 milliárdos költségvetési törvényjavaslatba, ezzel azonban csak tovább húznák annak egyébként is kaotikus és időigényes elfogadását.