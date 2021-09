Egy potenciális német baloldali győzelemtől félő német milliomosok elkezdték kimenekíteni vagyonukat Svájcba - közölték a Reuters hírügynökséggel svájci bankárok és adójogászok.

Fotó: AFP

Amennyiben a vasárnapi választáson a baloldali SPD a zöldekkel és a szélső balos Linke pártokkal állnak össze, úgy előreláthatóan a nagyobb vagyonok megadóztatása, az öröklés adóztatása központi gazdaságpolitikai témává válik - mondták a hírügynökségnek a szakértők. E pedig aggasztó hír az érintetteknek - közölte a Reuters hírügynökségnek egy adójogász.

Ezért - tette hozzá - Svájc ismét egy vonzó lehetőséggé vált számukra arra, hogy ott "parkoltassák" vagyonuk egy részét, még akkor is, ha Svájc az elmúlt időszakban éppen ez a képet akarta intézkedéseit lehántani magáról, miszerint az orszá lenne a milliárdosok menekülési pontja.

Egyetlen ország sem rendelkezik annyi aktív offshore cége, mint Svájcnak és az új belépők száma jelentősen megugrott 2020-ban, amiben jelentős szerepet játszottak a geopolitikai bizonytalanságok és a koronavírus okozta gazdasági bizonytalanság is.

A Bank for International Settlement adatai szerint a német svájci betétek közel öt milliárd dollárral nőttek, 37,5 milliárdról csak az idei év első negyedévében, ami csak készpénzt jelenti és nem tartalmazza a cégrészesedéseket és egyéb pénzügyi termékeket.

Baki informátorok a Reutersnak az állították, hogy a német vagyonkihelyezések az utóbbi időszakban még ennél is jelentősebb mértékben növekedtek. Az LGT Switzerland egyik szakértője szerint sok német milliárdos és vállalkozó fél a baloldali fordulattól, ami nagy valószínűség szerint be is fog következni a hét vági választásokon.

A szociáldemokraták ugyanis a vagyonadót tervezik visszavezetni és növelni akarják az örökösödési adót, a zöldek pedig magas adókkal sújtanák a vagyonokat.