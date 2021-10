Elérte a kitűzött célokat, a súlyos betegség és halálozás megelőzését az AstraZeneca kísérleti antianyag koktélja – közölte a társaság hétfőn a Reuters szerint.

Az AZD7442 nevet viselő szer 50 százalékkal csökkentette a súlyos betegség és a halálozás esélyét a tüneteket mutató fertőzöttek esetében, elérve ezzel a kísérlet célját.

Mene Pangalos, a társaság biogyógyászati K+F részlegének ügyvezető alelnöke szerint a gyógyszer nem csak a betegség lefolyásának súlyosságát mérsékli, de hat hónapos védelmet is biztosít a kezelésben részt vevők számára. A cég az egészségügyi hatóságokkal is párbeszédet folytat, tette hozzá a részletek ismertetése nélkül.

A cég egy olyan gyógyszerkoktéllal is kísérletezik, mely az oltásra gyenge immunreakcióval reagáló embereken is segítene, amire sürgősségi engedélyt is kért az amerikai hatóságoktól a múlt héten.