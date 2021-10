Még évekig rekordalacsonyan maradhatnak az EKB kamatai

Az Európai Központi Bank (EKB) októberi kamatdöntő ülésén a várakozásoknak megfelelően nem változtatott monetáris politikáján, és megerősítette a kamatlábak alakulására vonatkozó előrejelzését, annak ellenére, hogy elismerte, az infláció magasabb lesz a tervezettnél. A döntéshozók közölték, továbbra is úgy ítélik meg, hogy a kedvező finanszírozási feltételek fenntarthatók a pandémiás eszközvásárlási program (PEPP) keretében végrehajtott nettó kötvényvásárlásoknak az idei második és harmadik negyedévinél mérsékelten alacsonyabb ütemével, és arra is ígéretet tettek, hogy a következő években is alacsonyan tartják a kamatlábakat.