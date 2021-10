Megbénulhat Olaszország az új vírusszabályok elleni tüntetésektől

Több százan tüntetnek az észak-olaszországi Genova és Trieszt kikötőiben péntek reggel óta, emiatt mostanra késések és torlódások kezdenek kialakulni. A kikötőkben egész pénteken megmozdulások várhatók, melyeket az ország más területein további demonstrációk követhetnek a hétvégén. Félő ezért, hogy a múlt hétvégéhez hasonlóan a Rómában, Milánóban és Torinóban is békésnek induló tüntetések ismét erőszakba torkollnak, miként a múlt héten Rómában, ahol a demonstrációhoz csatlakozó szélsőjobboldali militánsok megtámadták a középületeket és összecsaptak a rendőrséggel. A szakszervezetek most szombatra antifasiszta tüntetést is terveznek.

Fotó: AFP