Az ellátási zavarok legkisebb enyhülése is azonnali fellendülést okozhat

A kínálati korlátok miatt Németországban, Európa legnagyobb gazdaságában hónapok óta lassul az ipari termelés növekedése, ugyanakkor az ipari megrendelések szeptemberben kis mértékben, és a piaci előrejelzésektől elmaradva 1,3 százalékkal növekedtek az előző hónappal összevetve, szemben augusztussal, amikor 8,8 százalékos visszaesést könyveltek el. Szeptemberben a külföldi megrendelések 6,3 százalékkal nőttek, a belföldiek 5,9 százalékkal csökkentek havi alapon. A külföldi megrendelések növekedését főként a feldolgozóipari ágazat megrendelései húzták föl – közölte a Destatis.

A tavalyi első zárlat vége óta az ipari megrendelések csaknem megduplázódtak, és soha nem látott szintre emelkedtek. Kezdetben ez a rendelésrobbanás az ipari termelés erőteljes növekedéséhez is vezetett, amíg a globális ellátási lánc zavarai jelentkezni nem kezdtek, augusztusban hatalmas zuhanást okozva. Ez pedig nem múlt el nyomtalanul: a belföldi megrendelések további visszaesése az ellátási lánc folyamatos zavarát tükrözi, és azt, hogy a vállalatok egyszerűen elhalasztják az új megrendeléseket, mivel tudják, hogy a szállítási idők amúgy is hosszúak, az árak pedig rekordokat döntögetnek. Mindezzel együtt látszik, hogy a rendelésállomány még mindig magas, így az ellátási láncok legkisebb javulása is az ipari termelés azonnali fellendüléséhez vezet majd.