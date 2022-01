Egy piciny istálló, melyet Banksy alkotott 1 millió fontért kelt el egy árverésen – írja a BBC. Az alkotás a norfolki Great Yarmouthban jelent meg a művész Great British Spraycation akciójának részeként, a településen található makett falu kiegészítéseként.

Az alkotás iránti globális érdeklődést jelzi, hogy a Newcastleben tartott árverésen mindössze 2 percig kellett várni a nyertes licitre, miután a makettfalu tulajdonosai piacra dobták. A végső ár ugyan csak 800 ezer font volt, de a jutalék és a művész díjazása miatt a fizetendő ár meghaladja az 1 millió fontot.

Fotó: OLI SCARFF / AFP

A makettfalu egyik tulajdonosa, Frances Newsome szerint a Banksy alkotás életmentő volt, hiszen a koronavírus-járvány miatt rendkívül sokszor kényszerültek zárva tartani, és reméli, hogy az árverésen befolyt összeg megmenti a makettfalut.

Az istálló, mely többek között egy patkányt és a Go Big Or Go Home feliratot is tartalmazza, augusztus 6-án tűnt fel a makett faluban. Az alkotást csak két nappal később vették észre a látogatók és később a Banksy alkotásainak valódiságát igazoló szervezet, a Pest Control igazolta, hogy egy eredeti műről van szó.