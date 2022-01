A horvát kormány 89 darab, M2A2 ODS Bradley gyalogsági harcjárművet vásárol az Egyesült Államoktól. Az üzlet használt, de felújított gépekről szól. A horvát haderő gerincét még mindig a délszláv háborúban edződött, főleg keleti típusú harckocsik alkotják. Noha az állományt az évek során fejlesztették, a nagyobb beruházás mára elengedhetetlenné vált. Első körben a könnyű, gyalogságtámogató harcijárművek beszerzése került terítékre.

Fotó: Shutterstock

Két potenciális típus jött szóba, a német gyártmányú Lynx illetve az amerikai Bradley. Szomszédaink végül utóbbi mellett tették le voksukat. Még 2017-ben megkezdődtek a tárgyalások az Amerikai Egyesült Államokkal, melyek végül csak nemrég hoztak eredményt. Ezt az ország jobboldali kormányfője, Andrej Plenković jelentette be, a kormányfő az üzlet részleteiről is beszámolt a sajtónak, melyből kiderül, hogy

országa 89 darab M2A2-est vásárol.

A beszerzendő járművek közül 62 felújítás után teljesen hadra fogható, öt egységet pedig a legénységi kiképzések alkalmával használnak majd. A fennmaradó 22 darab, üzemképtelen jármű alkatrészdonorként áll majd a horvátok rendelkezésére. Az üzlet teljes értéke 196,4 millió dollár (60,3 milliárd forint), ebből az amerikai kormány 51,1 millió dollárt (16,4 milliárd forint) áll, a maradékot a horvátok önerőből fizetik majd ki négy részletben 2026-ig.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A horvátoknak sikerült kilobbizni, hogy a járművek modernizálását, melynek költségeit fedezi a vételár, a horvátországi Slavonski Brodban lévő Đuro Đaković vállalat csinálja. Az említett cég az ország legrégibb nehézgépgyára, mely a hidegháború idején százával ontotta magából a jugoszláv tankokat. Az egykoron virágzó üzem most megrendelésről megrendelésre működik, ezért is horvát nemzeti érdek, hogy az üzem végezze a modernizációt, ezzel ugyanis biztosítanák annak zavartalan működését. Ehhez a Száva-menti tankgyár a brit-amerikai hadiipari óriással, a BAE Systemssel lép szövetségre, akik a technológiát biztosítják majd. A Bradleykre itt kerül majd fel a fegyverzete, egy 25 mm-es automata gépágyú, egy 7,62 mm-es géppuska, valamint a páncéltörő rakéták is. A tervek szerint az első járművek 2023-ban gördülhetnek be az üzembe és

a cél, hogy 2026-ig az összes tank hadrendbe állítható legyen.

A határidő azért is fontos, mert Horvátország a NATO-tagságával kötelezettséget vállalt arra, hogy 2026-ig létrehoz egy közepes gyalogezredet, amelyhez a szárazföldi hadseregnek megfelelő felszerelésre van szüksége, erre pedig kiválóak lesznek a M2A2-esek.