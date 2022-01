A Standard and Poor´s hitelminősítő legutóbbi, Szerbiára vonatkozó jelentésében az ország esélyeit stabilról pozitívra növelte a befektetési besorolás megszerzésére. A december elején meghozott döntést befolyásolta az ország erős gazdasági növekedése, a hazai gazdaságnak a világjárvány okozta sokkokkal szembeni ellenálló képessége – közölte a Szerb Nemzeti Bank (NBS). A Standard and Poor´s ügynökség értékelésében leszögezi, hogy a megfelelő szerbiai gazdaságpolitikának köszönhetően a gazdasági növekedés a tavalyi enyhe csökkenés után idén hét százalék körül alakul.

A hitelminősítő döntését Jorgovanka Tabaković kormányzó úgy kommentálta, hogy az ügynökség felismerte, hogy Szerbia a járvány körülményei között is felelős és megfelelő gazdaságpolitikát folytat, ami meg is hozta az eredményt. A bankkormányzó kiemelte, hogy ebben a helyzetben fölöttébb fontos a tekintélyes hitelminősítő ügynökségek véleménye, ami szerint Szerbia megtartotta adósosztályzatát, valamint javított befektetési kilátásain.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Jorgovanka Tabaković, a Szerb Nemzeti Bank kormányzója a köztévében adott nyilatkozata alapján nagy sikernek tartja azt is, hogy az ország a koronavírus-járvány feltételei közepette is 3,6 milliárd euró értékű, közvetlen külföldi beruházásokkal zárta a 2021. évet. Hozzátette, hogy ezzel megközelítették a 2019. évi 3,9 milliárdos rekordot. Egyes vélemények szerint a külföldi beruházók azért jönnek Szerbiába, mert az állam hathatós támogatásokban részesíti őket, és a szerződések sok esetben titkosak. Tabaković egy ezzel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a külföldi beruházók anyagi támogatása világszerte gyakorlat.

Szerbiának több mint 37 tonna aranya van tartalékban és a teljes mennyiség az országban található. Ezt is a Szerb Nemzeti Bank kormányzója jelentette be a közelmúltban. Néhány hónapja Aleksandar Vučić államfő, a Nemzetközi Valutaalap képviselőivel való találkozása után elrendelte, hogy az addig Svájcban és Londonban tárolt készletet Szerbiába szállítsák át. Ez két hónap alatt meg is történt. A nemesfém jelenleg a jegybank kincstárában található, mondta Tabaković.

A bankkormányzó úgy látja, hogy az ország polgárai egyre nagyobb bizalommal vannak a hazai valuta iránt, amit az is bizonyít, hogy növekszik a dinártakarék, és ma már ötször akkora, mint 2012-ben volt. A 2012-es dátumot azért emlegetik gyakran, mert akkor került hatalomra a jelenleg is az országot irányító Szerb Haladó Párt, melynek a szerb államfő az elnöke. A dinártakarékot illetően sikerült átlépnünk a lélektaninak nevezhető 100 milliárd dináros határt – jelentette ki a kormányzó.

Ez még mindig nem sok, mert a legtöbb megtakarított pénz továbbra is euróban fekszik – tette hozzá. Szerbia az egyik legjobb európai eredményt tudja felmutatni a gazdasági növekedést illetően. A világgazdaság előtt számos kihívás áll, kezdve a globális energiaválságtól az áruforgalom hosszabb ideig tartó leállásáig. A jelenlegi helyzet aggodalomra adhat okot, ha az inflációról beszélünk, de Szerbia sokkal jobban felkészült a kezelésére, mint korábban – tette hozzá Tabaković az egyik szerbiai kereskedelmi csatornának adott nyilatkozatában.