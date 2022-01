Nem változott az amerikai jegybank irányadó kamata a szerdai ülésen - nem is számított rá senki -, és amint szintén várható volt, közleményében a Federal Reserve jelezte, hogy hamarosan megkezdheti kamatai emelését. A várakozások ellenére azonban nem jelölte meg márciust dátumként.

Fotó: Shutterstock

A befektetők minden rezdülést figyelni fognak Jerome Powell Fed-elnök közép-európai idő szerint fél 9-kor kezdődő sajtótájékoztatóján, ami arra utalhatna, hogy az infláció megfékezése érdekében a jegybank esetleg a most vártnál is gyorsabban szigorítja a monetáris feltételeket.

Az amerikai éves infláció - decemberben 7 százalék - 40 éves csúcsot ért el, de az elemzők által 2021-re 5,6 százalékra becsült gazdasági növekedés is 1984 óta a legmagasabb.

A múlt év vége környékén – még a december 12-13-ai, legutóbbi Fed-ülés körül is – az amerikai média az inflációs aggodalmakkal volt tele, és az amerikai törvényhozók az újraválasztására készülő Powellt is erről faggatták. Az utóbbi napokban azonban az keltett aggodalmakat, hogy a várakozások miatt a rövidtávú kamatok gyors emelkedésére az amerikai állampapírpiaci hozamgörbe kilaposodott, és ha a hosszútávú hozamok a rövidek alá kerülnének, azt Amerikában hagyományosan a recesszió előjelének tekintik. A Fednek tehát óvatosan kell tehát iránymutatást adnia ahhoz, hogy a recessziós félelmek felélesztése nélkül nyugtassa meg az áremelkedés miatt aggódókat, és ne okozzon túl nagy kilengéseket az amúgy is ideges piacokon.