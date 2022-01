Az Egyesült Államok légiereje ötéves szerződést írt alá a SpaceX-szel, melynek keretében 102 millió dollárért Elon Musk cége az űrön keresztül történő szállítmányozást demonstrálhatja – írja a SpaceNews.

A rakétával történő teherszállítási programot a légierő kutatólaboratóriuma (AFRL) vezeti és azt vizsgálja, mennyiben képesek a kereskedelmi cégek rakétái segíteni a Pentagon globális logisztikai műveleteit a katonai felszerelés és a humanitárius segélyek szállítása során.

A programot vezető Greg Spanjers a SpaceNewshoz eljuttatott közleményben arról beszélt, hogy a szerződés formalizálja a kormány és a magánszektor együttműködését, hogy kiderüljenek a rakétával történő szállítás valódi képességei a költségektől a sebességig.

Mindeddig ez a legnagyobb hasonló megállapodás, ám a szállítási parancsnokság már 2020-ban aláírt egy kutatás-fejlesztési megállapodást a SpaceX-szel és az Exploration Architecture Corporationnel (XArc) a koncepció tanulmányozására, amit a múlt hónapban újabb szerződés követett a Blue Originnel.

A szerződés értelmében az AFRL hozzáfér a SpaceX kereskedelmi rakétakilövésekkel és a hordozórakéták leszállásával kapcsolatos adatokhoz is. A SpaceX mindemellett a gyors rakodásra alkalmas raktérrel kapcsolatos dizájnokat is létrehoz, melyek képesek a szállítási parancsnokság többcélú konténereit is kezelni. Ugyancsak

a megállapodás része egy teljes körű demonstrációs út, jelentős mennyiségű szállítmánnyal és az azzal történő landolás is.

Noha a kereskedelmi vállalatok két pont közötti utat lehetővé tevő tervei is érdekesek, Spanjers szerint a hadsereget jobban érdekli a Föld bármely pontján leszállni képes jármű, hiszen a katasztrófa sújtotta területek általában nem rendelkeznek űrkikötővel. Vizsgálják az intermodális, többféle járművel is mozgatható konténerek használatát is.

Az elképzelés teljeskörű bemutatására azonban valószínűleg még várni kell pár évet, hiszen jelentős mennyiségű terhet az űrön keresztül a Föld másik pontjára még nem szállítottak és ez próbára teheti a rakéta hővédelmét, a leszállási hajtóművet és a leszálláshoz használt lábait is. Ugyanakkor a légierő tervei között szerepel további cégek bevonása és újabb szerződések megkötése a program keretein belül.

Elon Musk vállalata nemcsak a hadseregtől, de a NASA-tól is kapott már szerződéseket.