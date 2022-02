Az Oroszországgal szembeni újabb külföldi szankciók korlátozták az arany- és devizatartalékok jegybanki felhasználásának lehetőségét. A pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében sokféle eszköz alkalmazását kell bevetnie a jegybanknak - közölte Elvira Nabiullina a szervezet elnöke. A kormány hétfőn döntést hozott arról, hogy az orosz cégeknek kötelezően értékesíteniük kell exportból származó devizabevételelük 80 százalékát. "Ez az intézkedés egységes devizaellátást biztosít a hazai devizapiacon az importőrök és a polgárok szükségletének a kielégítésére" - mondta Nabiullina.

A VTB Capital elemzői szerint a fő orosz exportcikkeket alapul véve idén az áruk eladásából származó bevétele körülbelül 600 milliárd dollár, a szolgáltatások terén 50 milliárd dollár lesz. Feltételezve, hogy az év hátralevő, mind a tíz hónapjában fennmarad a 80 százalékos kötelező exportbevétel-felajánlás, akkor az állam több mint 400 milliárd dollárnyi bevételhez jut.

A jegybank elnöke azt is mondta, hogy az orosz gazdaság körülményei drámaian megváltoztak, az újabb külföldi szankciók a rubel árfolyamának jelentős változásához vezettek, korlátozták az arany és devizatartalék felhasználásának a lehetőségét. "Ez megköveteli, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében sokféle eszközt alkalmazzunk" - hangsúlyozta a jegybank vezetője.

Elvira Nabiullina közlése szerint az arany- és devizatartalék dollárban és euróban történő felhasználására vonatkozó korlátozások miatt a jegybank hétfőn nem avatkozott be a piacon. A jegybank csütörtökön 1 milliárd dollár értékben, pénteken pedig "kisebb mennyiségben" hajtott végre intervenciót. Hozzátette: a jegybank lépéseket tesz a külföldiek tőkekivitelének korlátozása érdekében. "Folyamatosan figyelemmel kísérjük a tőzsdei kereskedést, és szükség esetén intézkedéseket teszünk. Különösen a külföldiek értékpapír-értékesítésére vonatkozóan már be is vezettek korlátozásokat - mondta.