A virtuális és a fizikai világot egyesítő technológia, az úgynevezett metaverzum néhány éven belül a fogyasztók számára is valósággá válhat – tájékoztatta a napokban Zoomon a vele kapcsolatban álló reklámügynökségeket a Meta Platforms (korábban: Facebook), miközben részletesen ismertette velük a virtuális valóság létrehozására vonatkozó elképzeléseit.

A kevert valóság (mixed reality; MR) technológia eszerint lehetővé tenné, hogy a szemüveget és fejhallgatót kombináló MR-headsetet viselő személy egy valós világbeli tárgy segítségével a virtuális világban váltson ki hatást, például egy valódi baseballütővel megüssön egy videójáték-karaktert.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kiterjesztett valóság amúgy már most is létezik, például a Pokemon Go nevű mobiljátékok esetében, ám ott a játékosok nem tudják a fizikai tárgyakkal a digitális világot befolyásolni. Az olyan virtuálisvalóság-headsetek segítségével azonban, mint például a Meta Oculus, teljesen elmerülhetnek majd ebbe a nem létező világba, ahol interakcióba is léphetnek fiktív környezetükkel.

A Meta az ebben a témában most először megtartott tájékoztató révén egyszerűen jobban meg akarta értetni a reklámügynökségekkel a metaverzumot - mondta el az egyik cég vezetője.

Néhány kevertvalóság-headset amúgy már kapható, de ezeket még nem az egyszeri fogyasztóknak szánták. A Microsoft HoloLens 2 például, amelyet 2019-ben mutattak be, jelenleg 3500 dollárba kerül a kiskereskedelmi forgalomban, és munkahelyi használatra készült.

A Meta októberben, az éves Connect konferenciáján jelentette be a Project Cambria nevű headset kifejlesztését, amely a vegyes valóságba repíti a felhasználót. A headset várhatóan idén jelenik meg.

A tájékoztatóhoz visszatérve, a Meta azt tanácsolja a hirdető cégeknek, hogy kezdjenek el dolgozni a kiterjesztett valóságban alkalmazható hirdetéseken, például olyan fotó- és videószűrőkkel, amelyek digitális képeket helyeznek a valós világra.

A Meta Platforms szerint egyébként a márkáknak együtt kell majd működniük a tartalomkészítőkkel a kiterjesztett valóságban (AR) elhelyezett hirdetések kapcsán, többek között virtuális ruhapróbákhoz is használhatják a technológiát.

Az ügynökségekkel folytatott kerekasztal-beszélgetésen azonban állítólag nem válaszolt meg minden kérdést az ex-Facebook. Nem világította meg egyebek között, milyen hirdetési formátumok készíthetők a metaverzumhoz, illetve milyen konkrét ellenőrzésekkel lehet megakadályozni, hogy a márkák hirdetései ne jelenjenek meg elkerülni kívánt tartalmak vagy akciók mellett - mondta az ügynökségvezető.

A hirdetők azt is szeretnék megtudni, miként mérik majd a virtuális valóságban megjelenő hirdetések hatékonyságát, ha a megrendelő megkérdezi, hogy mit kapott a pénzéért.