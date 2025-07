Liverpooli gazdaságpolitika: mindenki ámul, hogy mennyiért igazolnak Szoboszlaiék – ez a profi Moneyball

A Liverpool 2025 nyarán eddig több mint 185,5 millió fontot költött játékosokra, és egy újabb, akár 80 millió fontos csatár, Hugo Ekitike szerződtetéséről tárgyal a Bundesligából. Az is felmerült, hogy a Newcastle csillagát, Alexander Isakot is megpróbálják megszerezni, akiért 120 millió font fölötti összeget is fizetnének. Megnéztük, hogy teheti meg az angol bajnok, hogy ennyit költsön, ráadásul betartsa a pénzügyi fair-play szabályokat is.

A Liverpool átigazolási szezonja eddig szenzációsan alakul / Fotó: AFP

A látszólag féktelen költekezést sok – leginkább a riválisok táborát erősítő – szurkoló már-már a dúsgazdag, arab hátterű klubokkal azonosítja. Valójában azonban a Liverpool kiadásait jól tervezett pénzügyi háttér és szigorú szabálykövetés alapozza meg.

Nagy bevételek a győzelmekből és jegyeladásokból

A klub bevételeit három kulcsfontosságú tényező növelte:

a Premier League megnyerése 175 millió fontot hozott,

a kibővített lelátó és a megnövekedett stadionkapacitás tovább emelte a meccsnapokból származó bevételeket,

augusztustól pedig új, az előzőnél is jövedelmezőbb mezszponzori szerződés lép életbe az Adidasszal.

A Premier League szabályai szerint három év alatt legfeljebb 105 millió fontos veszteséget halmozhat fel egy klub, a Liverpool azonban messze ezen kereten belül maradt.

Kieran Maguire sportközgazdász a BBC-nek elmondta, hogy a Liverpool az elmúlt hároméves ciklusban mindössze 325 millió fontot költött, és ebben már Florian Wirtz szerződtetése is benne van. Maguire szerint a klubnak komoly mozgástere van, különösen, hogy a játékosvásárlásokat több idényre elosztva, részletekben fizetik ki.

Ahogy Brad Pitt a moziban: okosabban költeni – Moneyball a Liverpoolnál

A Liverpool átigazolási politikáját a higgadt, analitikus döntések jellemzik. Az ügyvezető Michael Edwards nem igazol nyomásra, csak ha egy játékos valóban javítja a keretet. Florian Wirtz, Kerkez Milos, Jeremie Frimpong, Giorgi Mamardashvili és a célkeresztben lévő Alexander Isak vagy Hugo Ekitike mind ebbe a kategóriába tartoznak. Az elmúlt három szezon nettó átigazolási mérlege

mínusz 17,8,

92,5,

49,8

millió font, összevetve például a Manchester United

119,

133

és 190

millió fontos kiadásaival, világosan mutatja a különbséget a két klub politikája között – vetette össze a két rivális klub költéseit a Poolbarátok Facebook-oldala.