London szankciókkal válaszol az orosz hírszerzés kiberhadjáratára: brit civilek, Ukrajna és Európa is célkeresztben

A brit külügyminisztérium pénteki bejelentése szerint szankciókat vetettek ki tizennyolc orosz hírszerzőre, valamint az orosz katonai hírszerzés (GRU) három egységére. A döntés hátterében az áll, hogy a GRU évek óta célzott, rosszindulatú kibertámadásokat hajt végre, elsősorban az Egyesült Királyság, Ukrajna és más európai célpontok ellen.

Az Egyesült Királyság tizennyolc orosz kémet és az orosz katonai hírszerzés három egységét sújtotta szankciókkal / Fotó: BeeBright

A minisztérium közleménye szerint a GRU „rendszeresen hajt végre kiberműveleteket, hogy káoszt, megosztottságot és felfordulást szítson Ukrajnában és az egész világon, aminek pusztító következményei vannak a való világban”. David Lammy brit külügyminiszter szerint az akciók célja Európa destabilizálása és a brit állampolgárok biztonságának közvetlen veszélyeztetése.

Orosz katonai hírszerzés a célkeresztben

A most szankcionált egységek között szerepel a GRU 26165. számú alakulata is, amely 2022-ben online hírszerzési műveletekkel segítette az orosz támadásokat Mariupolban – köztük azt a rakétacsapást is, amely a város színházát érte, és civilek, köztük gyermekek, százainak halálát okozta.

A brit külügyi tárca a szankcionált személyek között említi azokat a GRU-ügynököket is, akik részt vettek Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya 2018-as, novicsok idegméreggel történt megmérgezésében az angliai Salisbury városában.

A brit kormány szerint az ország nem áll egyedül a hibrid fenyegetésekkel szembeni harcban. A közlemény hangsúlyozza: London a NATO harminckét tagállamával, az Európai Unióval, annak tagállamaival és az amerikai FBI-jal együttműködve kíván fellépni az orosz kibertámadások ellen.

A NATO is közleményben reagált a brit lépésekre, kiemelve, hogy a szövetség egységes és eltökélt a rosszindulatú orosz kibertevékenységek megakadályozásában.

Az a tény, hogy létfontosságú infrastruktúráink továbbra is célpontjai ezeknek a támadásoknak, jól mutatja a hibrid hadviselés jelentőségét az orosz destabilizációs stratégiában

– áll a nyilatkozatban.

A brit szankciók a nemzetközi partnerekkel összehangolt fellépés részét képezik, és egyértelmű jelzést küldenek Moszkva felé: a kiberhadviselés nem marad válasz nélkül.