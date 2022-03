A Sony júniustól egyesíti a jelenleg elérhető PlayStation Plus és PlayStation Now szolgáltatásait, egy vadonatúj szolgáltatásban. A vadonatúj szolgáltatás hivatalosan tovább viszi a PlayStation Plus elnevezést és júniusi indulásakor három tagsági szinttel fog elstartolni – közölte a PlayStation hivatalos blogja.

Fotó: Kiyoshi Ota / Bloomberg via Getty Images

PlayStation Plus Essential

Ezzel az előfizetési struktúra gyakorlatilag az eddigi PlayStation Plus utóda. Egyszerűen ugyan azokkal a szolgáltatásokkal várja majd az előfizetőket, mint elődje.

Ebbe benne lesz:

havonta két ingyen letölthető játék,

exkluzív leértékelések,

felhőben menthető játékállás,

az online többjátékos módhoz a hozzáférés.

Ez lesz az új konstrukció legolcsóbb változata:

egy hónapra 8,99 euró,

egy negyedévre 24,99 euró,

egy évre 59,99 euró,

PlayStation Plus Extra

Az Essential csomag minden elemét tartalmazza, illetve egy nagyjából

400 játékot tartalmazó katalógushoz is hozzáférést enged.

A katalógusban a PlayStation saját címei mellett a külső partnereinek játékai is bekerülnek majd. A játékokat a konzolra letöltve lehet majd futtatni.

Az ár szempontjából ez lesz a középső kategória:

havonta 13,99 euró

negyedévente 39,99 euró

évente 99,99 euró

PlayStation Plus Premium

Ez az előfizetés az Essential és az Extra minden elemét tartalmazza, illetve

hozzáférést enged további 340 játékhoz a katalógusban.

Ezek zömében PS3-as játékok lesznek, amiket a felhőn keresztül lehet majd futtatni. Elérhetőek lesznek az első PlayStation, a PS2 és a PSP egyes játékai is, amik szintén letöltés után lesznek játszhatók.

Ennél az előfizetésnél a felhő alapú streamelés is elérhető lesz az összes korábbi PlayStation konzol játékaihoz azokon a piacokon, ahol a PlayStation Now jelenleg is elérhető. További lehetőség lesz, hogy a PS4 és a PS5 konzolokon keresztül akár PC-n is lehet majd streamelni a játékokat.

Ez lesz az új előfizetések közül a legdrágább:

havonta 16,99 euró

negyedévente 49,99 euró

évente 119,99 euró

Az új PlayStation Plus megjelenésekor a Sony több sikercímét is hozzáadja majd a katalógushoz. Fontos, hogy a PlayStation Now júniusban meg fog szűnni és az előfizetői

automatikusan a Premium-kategóriára fognak váltani. A Sony további információkat fog közölni a szolgáltatásról a megjelenésig, így érdemes követni a kommunikációjukat a hivatalos felületükön.