A nem okostelefonok iránti kereslet 2017-ben kezdődött, amikor a Nokia piacra dobta a legendás 3310-es készülék felújított, de továbbra sem okos verzióját. A SEMrush szoftvercég felmérése szerint 2018 és 2021 között 89 százalékkal nőtt a nem okostelefonok iránti érdeklődés a Google keresésekben. Eladási statisztikát nehéz készíteni, de becslések szerint miközben 2019-ben világszinten nagyjából 400 millió darab "butatelefont" értékesítettek, addig ez a szám 2021-ben már egy milliárdra nőtt. Ezzel szemben 2020-ban kevesebb mint másfél milliárd okostelefon talált gazdára, ami 12,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. 2021-ben már 6 százalékkal nőni tudtak az okostelefon értékesítések, de jól látszik, hogy a nem-okos szegmens növekedése sokkal nagyobb mértékű. A Deloitte adatai szerint az Egyesült Királyságban tavaly minden tizedik mobiltelefon hagyományos, butatelefon volt.

Fotó: Holm Röhner / Getty Images

Tégla-, vagy butatelefonnak tekinthetjük azokat a készülékeket, amik nem csatlakoznak az internethez, nincsenek rajtuk applikációk és alapvetően csak csak telefonálásra és SMS küldésre használhatók. Ebbe a kategóriába még beleférhet, ha lehet rajta rádiót és zenét hallgatni, illetve az is, ha rendelkezik bluetooth-al. (a szerk.)

A BBC interjút készített a 17 éves Robin West-tel, aki kortársai között unikumnak számít. West két éve úgy döntött, hogy lecseréli az okostelefonját egy újabb készülékre, de végül egy olcsó, mindössze 8 fontba kerülő téglamobilt választott. West elmondta, hogy költséghatékonyság miatt döntött egy ilyen telefon mellett, mivel így nem csak a vételi áron spórolt rengeteget, hanem a magas havidíjak miatt sem kell aggódnia.

A téglamobil előtt észre sem vettem, hogy az okostelefon mennyire átvette az uralmat az életem felett. A rengeteg közösségi média alkalmazás teljesen elvonta a figyelmemet és nem tudtam rendesen koncentrálni az egyéb feladataimra

- mondta West a BBC-nek. A londoni fiatal szerint soha többet nem lesz okostelefonja, mivel így sokkal produktívabbnak érzi magát és nem gondolja, hogy bármiben hátrányt szenvedne.

Elégedett vagyok a téglámmal

- mondta.

Egyre több fiatal láthatóan szeretne elszakadni a folyamatos online jelenléttől és az ezzel járó média zajtól. A new york-i Light Phone nevű cég például kifejezetten butatelefonok gyártására állt rá és igen szép eredményeket érnek el velük. A vállalat 2021-ben eddigi legerősebb évét zárta, az egy évvel korábbihoz képest 150 százalékkal tudta növelni az értékesítését. A cég készülékei egy fokkal ugyan drágábbak, mint egy klasszikus butatelefon, de ez csak azért van mert a zene és podcast hallgatás, illetve a bluetoothos kiegészítők használatát lehetővé teszik az eszközökön. Viszont ezen túl semmilyen okos funkciót nem építenek a telefonokba és ígéretük szerint ez így is marad.

Soha nem lesz közösségi média, clikk-bait hírek, internet vagy szorongást okozó tartalmak a telefonokon

- olvasható a cég közleményében.

Ha idegenek érkeznének a Földre azt gondolnák, hogy a mobilok az uralkodó faj, amik irányítják az emberiséget. Ez a tendencia pedig nem fog magától megállni, ezért az embereknek alternatívát akarunk kínálni

- mondta Kaiwei Tang, a Light Phone társalapítója.

Fotó: thelightphone.com

Hozzátette, hogy a cég alapvetően az idősebb korosztálynak akart mobiltelefont gyártani, illetve azoknak, akik szerettek volna rövidebb időre elszakadni az okostelefonoktól. Egy másodlagos készüléket akartak kínálni az ügyfeleiknek. Ezzel szemben a fő vásáróik a 25 és 35 év közötti korosztályból kerülnek ki, akik ráadásul elsődleges mobilnak használják a butatelefonjukat.

Fotó: thelightphone.com

A praktikum fontosságáról beszélt a lengyel Przemek Olejniczak pszichológus is a BBC-nek, aki 2017-ben, az új Nokia 3310-es megjelenésekor szerzett be egy ilyen telefont. Elmondta, hogy eredetileg a hosszabb élettartamú akkumulátor miatt vásárolta meg a készüléket, de végül más előnyeire is felfigyelt.

Az okostelefon teljesen elvette az időmet magamtól és a családomtól. Rengeteget facebookoztam, vagy olyan híreket böngésztem, amikre nem is volt szükségem. Már nem vagyok a telefonom rabja, több magánéletem van

- fogalmazott a lengyel pszichológus. Azt is elmondta, hogy nehéz volt az átállás. Mint mondta, korábban azonnal tudta ellenőrizni a tömegközlekedési menetrendeket vagy az éttermeket, mikor utazott, de most még az indulás előtt kell feltérképeznie az adott helyet, hogy ne tévedjen el.

Az Oxfordi Egyetem mesterséges intelligencia tudományos főmunkatársa Sandra Wachter professzor is megszólalt a kérdésben és úgy látja, hogy teljesen természetes, hogy az emberek visszatérnek az egyszerűbb mobilokhoz. Szerinte egy okostelefon már nem hívásokra és üzenetküldésre való, hanem egy komplex multimédia központként funkcionál az ember életében. Ezzel együtt a telefonok folyamatosan azon vannak, hogy megragadják a tulajdonosuk figyelmét, állandóan érkeznek az értesítések hírekről, frissítésekről és üzenetekről. Ez azt jelenti, hogy az okostelefon állandóan megszakítja a napi tevékenységeket, az pedig érthető, hogy ez sokakat már nagyon zavar.

A butatelefonok emellett nosztalgiával is eltöltik a használóikat. A fő vásárlóerőt képviselő 30-as korosztálynak a '90-es években volt valamilyen készüléke, így garantált a nosztalgikus hangulat. Egy hagyományos téglamobil visszatérést jelenthet a régi, egyszerűbb időkhöz - erről Ernst Doku, az Unswitch.com ár-összehasonlító oldal mobilszakértője beszélt.