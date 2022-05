Noha az infláció kezelése világszerte a jegybankok feladata, ez nem jelenti azt, hogy a különböző kormányok nem részesülnek az éles hangvételű kritikákból az emelkedő árak miatt. Ez így van az Egyesült Államokban is, ezért Joe Biden a The Wall Street Journalban közölt vezércikkben magyarázta bizonyítványát és vázolta fel terveit az inflációs nyomás kezelése kapcsán.

Noha a jegybankok és a monetáris politika szerepe valóban kulcsfontosságú az infláció kezelésében, a Biden-kormányt ért kritikák sem feltétlenül alaptalanok, ezért az elnök az írás kezdetén mindenkit arra emlékeztetett, hogy

a széleskörű állami költekezés hatásai között nem csupán a drágulási hullámot, de minden idők egyik leggyorsabb gazdasági kilábalását is megtalálhatjuk.

Fotó: SAUL LOEB / AFP

A koronavírus utáni kilábalás elhozta az egyik legerősebb munkaerőpiacot, a munkanélküliség leggyorsabb csökkenését és a beruházások emelkedését is. Biden felhívja a figyelmet arra is, hogy az állam nagylelkűségének köszönhetően a G7 országok közül az Egyesült Államok gazdasága tért a leggyorsabban magához, sőt idén akár 1976 óta először gyorsabban nőhet, mint Kína.

Ugyanakkor itt az ideje, hogy a kilábalást a biztos növekedés váltsa fel, így a havonta létrejövő munkahelyek számának is 500 ezerről 150 ezerre kell csökkennie, hiszen az alacsony munkanélküliség és az egészséges gazdaság követelményeivel ez vág egybe. Biden elmondja, hogy azért indult az elnöki címért, hogy véget vessen a gazdagokat segítő, lecsorgó gazdaságnak, és most az infláció megállításával ez elérhető is lehet.

A drágulás kezelésére három pontból álló tervet ismertetett az elnök:

Az első lépés elég egyszerű, ugyanis a Fed függetlenségének megőrzéséről szól.

Ezért nem kíván beleszólni a jegybank működésébe, mondván az oda kinevezett vezetők urai a helyzetnek.

Második lépésként gyakorlati lépéseket ígér a drágulás megfékezésére.

Ezek között található például a stratégiai olajtartalékok piacra dobása valamint a tiszta energiatermelésre adott adókedvezmények. További segítséget jelenthet a szakadozó ellátási láncok befoltozása vagy épp a lakásépítési tervek, de a Medicare számára adott felhatalmazás, hogy a gyógyszerek áráról tárgyaljon.

Harmadik lépésként pedig a deficit gyors csökkentését hozza fel Biden,

noha ez sok szempontból inkább kényszerű, mint vágyott lépés a kormányzata részéről. Ettől függetlenül felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetési hiány idén 1700 milliárd dollárral csökken, ami szintén rekord az amerikai történelem során.