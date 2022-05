A magas infláció súlyos problémát jelent az embereknek, és bár a kormány nem tud megoldani minden gondot, megtesz mindent a leginkább érintettek megsegítésére – jelentette ki a londoni alsóházban Rishi Sunak pénzügyminiszter, aki ismertette a kormány legújabb terveit.

A brit kormány 25 százalékos különadót vet ki az olaj- és gáztermelő cégek profitjára; az ebből befolyó pénzből enyhítenék az elszabadult energiaárak miatt nehéz helyzetbe került háztartások terheit.

Fotó: PRU / AFP

Ezek közé tartozik ideiglenes különadó kivetése az az olaj- és gázkitermelő cégek nyereségére. A kabinet sokáig óvakodott meghozni ezt az intézkedést, mert attól tartott, hogy az visszafogja a befektetéseket de végül kénytelen volt beadni a derekát. A különadó 25 százalék, és Sunak szerint egy év alatt ötmilliárd font bevételt jelent.

Beépítenek egy kedvezményt is a vállalatok számára, amelyek a nyereségüket az Egyesült Királyságban fekteti be.

A Reuters ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a hét elején az energiaszabályozó hatóság bejelentette, hogy a gáz- és villanyszámlák felső határa októberben további 40 százalékkal emelkedik az áprilisi növelés után.

Sunak beszámolt arról is, hogy a kormány 37 milliárd fontot szán a megélhetési válság enyhítésére. A támogatás a GDP másfél százalékával egyenértékű. A legszegényebb nyolcmillió háztartás egyszeri 650 fontos segítséget kap két részletben, az elsőt júliusban, a másodikat ősszel. „Nem kell majd bonyolult adatlapokat kitölteniük… egyenesen a bankszámlájukra utaljuk a pénzt” – jelentette ki a pénzügyminiszter. Hatmillió rokkant ugyancsak egyszeri támogatásként 150 fontot, nyolcmillió nyugdíjas háztartás pedig 300 fontot kap. (Egy font 459,41 forint.) Az eddigi kétszázról négyszáz fontra emelik az energiaszámla-hozzájárulást, és azt a korábbi tervekkel ellentétben nem kell majd visszafizetni.